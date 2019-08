En Corée du Sud, une enfant star des réseaux sociaux s'offre un immeuble à huit millions d'euros

La jeune Boram dans l'une de ses vidéos. (CAPTURE ECRAN YOUTUBE)

Elle a à peine six ans et elle est déjà multimillionnaire. En Corée du Sud, la petite Boram et sa famille ont pu acheter un immeuble dans un quartier riche de Séoul grâce au succès de ses vidéos sur YouTube. Cet achat à huit millions d'euros fait beaucoup parler dans le pays car les vidéos de la fillette ont parfois suscité la polémique, notamment en faisant conduire Boram une petite voiturette en plastique dans les rues chargées de Séoul.

Plus de 32 millions d'abonnés

Boram est une petite Sud-Coréenne qui se met en scène en vidéo sa vie quotidienne ou en train d’essayer de nouveaux jouets. Par exemple, dans sa vidéo la plus populaire, elle fait semblant de cuire des nouilles sur sa cuisinière en plastique. Cet épisode a été regardé près de 400 millions de fois. Ces vidéos sont bien sûr écrites, tournées et montées par ses parents. Elles sont très visuelles, il y a beaucoup de bruitages et il n’est pas nécessaire de parler coréen pour les comprendre.

Les deux chaînes YouTube de Boram comptent au total plus de 32 millions d’abonnés. Elle et sa famille gagneraient plus de trois millions de dollars par mois, notamment grâce aux revenus tirés de la publicité faite pour les jouets présentés. C’est ainsi qu’ils ont pu s’acheter une propriété évaluée à huit millions de dollars dans le très chic quartier de Gangnam à Séoul.

Des vidéos parfois polémiques pour du clic

Il y a deux ans, ses parents ont filmé Boram en train de conduire une petite voiture en plastique en plein milieu du trafic à Séoul. Cette vidéo a amené l’ONG Save the Children à porter plainte contre les parents pour maltraitance. Une autre vidéo, qui montrait Boram en train de voler dans le portefeuille de son père, a été accusée de nuire au développement émotionnel des jeunes spectateurs. YouTube a retiré les vidéos controversées et les deux parents ont été condamnés à suivre une formation sur la maltraitance infantile.

Ce ne sont pas les seuls : par appât du gain, certains parents vont trop loin pour faire du clic. Un père coréen a ainsi été accusé d’avoir traumatisé sa petite fille : il s’était déguisé en cambrioleur et s’était filmé alors qu’il faisait semblant de vouloir la kidnapper. Le harcèlement en ligne est aussi problématique. Certains youtubers, malgré leur très jeune âge, peuvent être bombardés de commentaires injurieux et d’insultes de la part des internautes et ils ne sont pas du tout préparés à y faire face. C’est d’ailleurs pour mieux les protéger que YouTube a décidé en février d’interdire les commentaires sous la plupart des vidéos d’enfants, y compris sous celles de la petite Boram.