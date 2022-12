Corée du Sud : depuis plusieurs mois, les fans de BTS se préparaient à la rupture du groupe de K-Pop

Le "boys band" le plus populaire du monde est contraint de faire un break au moins jusqu'en 2025. L'aîné du groupe Jin a commencé son service militaire mardi 13 décembre. Le 15 octobre dernier, des fans du monde entier avaient assisté à leur dernier concert.

BTS, le groupe de K-pop le plus écouté au monde, débute une pause à durée indéterminée. La loi sud-coréenne oblige tous les hommes à effectuer entre 18 et 21 mois de service militaire. Jin, le plus âgé des sept membres du boys band, a donc dû se rendre mardi 13 décembre dans un camp militaire pour commencer sa conscription. Une décision qui n’a évidemment pas réjoui les fans ultra fidèles du groupe, "l’army", étaient évidemment déçus mais ils avaient eu le droit à un ultime concert en octobre dernier avant une pause qui doit durer jusqu'en 2025.



>> K-pop : la star du groupe BTS Jin rejoint l'armée coréenne et fragilise l'avenir du groupe

Des fans venus du Royaume-Uni et des Etats-Unis

Le show s'est tenu à Busan, dans la deuxième plus grande ville du pays, le 15 octobre. C’était un événement hors norme, car il s’agissait du plus grand concert jamais donné par BTS en Corée du Sud. Et pour l’occasion toute la ville était parée de violet, la couleur du groupe. À peine sortie du train, la gare était remplie de fans de BTS, idem devant le stade où plus de 50 000 spectateurs étaient attendus. Et ce qui était très marquant, c’est le caractère cosmopolite de la foule. Nous avons pu rencontrer des fans venus du Mexique, du Japon, des Philippines, du Royaume-Uni ou encore des États-Unis. Parmi eux, Marianne, habitante de Los Angeles : "J’ai fait tout le chemin jusqu’ici à Busan mais malheureusement je n’ai pas eu de tickets".

Comme Marianne, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour finalement regarder le concert en ligne, à côté du stade. C’est bien une preuve de la dévotion des suiveurs du groupe. En tout, plus de 50 millions de personnes ont suivi le spectacle en streaming. Près de deux heures de performance, avec des robots, des feux d’artifices, des danses coordonnées et évidemment le boys band a chanté la plupart de ses grands tubes. "C’était trop bien, grandiose, à couper les souffles, les feux d’artifices étaient incroyables, confiait Park Kyung-hyun. C’était vraiment bien de voir les sept membres en même temps dans un concert, j’étais tellement excitée, tellement heureuse".

De nouveaux projets pour le groupe

À l’époque, le break du groupe n’était pas officiel, car l’on évoquait encore la possibilité d’une éventuelle exemption mais la menace planait fortement sur l’événement. "Je pense que c’est possible que ce soit la dernière fois que l’on voit les sept membres tous ensembles dans un concert !", expliquait une fan. C’est pour ça que je suis venu ici et que j’ai laissé mon mari avec mes deux enfants à la maison ! J’ai eu le ticket je dois y aller je me suis dit !"

Ce n’est pas quelques années d’interruption qui va freiner la passion de "l'army". "En tant que fan je vais les soutenir même s’ils ne font rien pendant deux ans, assurait Marianne, consciente de vivre un moment historique. On va les attendre et c'est ça d’être une vraie fan de BTS". Et en attendant que le groupe se reforme éventuellement en 2025, les membres de BTS vont développer de nombreux projets personnels pour tenter tant bien que mal de faire patienter leurs fans.