À Rome, la Chapelle Sixtine en version blockbuster à deux pas du Vatican

L’entrée coûte une vingtaine d'euros et ouvre l’accès à un auditorium situé à quelques pas du Vatican. (MARIA LAURA ANTONELLI / MAXPPP)

Qui ne connait pas la Chapelle Sixtine, ce chef d’œuvre de la Renaissance que l’on doit à Michel-Ange ? Et qui, accessoirement, rapporte de l’argent au Vatican puisqu’il se situe à l’intérieur des Musées du Vatican. Une version blockbuster de la Chapelle Sixtine est proposée à partir de vendredi 16 mars à Rome. L’entrée coûte une vingtaine d'euros et ouvre l’accès à un auditorium situé à quelques pas du Vatican.

Proposition davantage sensorielle que documentaire

Le spectacle mêle théâtre, vidéos et musique, et porte sur le génie absolu Michel-Ange. C’est peu dire qu’il est particulièrement rare dans la ville éternelle de se voir proposer des offres culturelles qui osent la technologie. La force de ce spectacle tient effectivement aux images haute-définition des peintures de Michel-Ange qui sont projetées au-dessus du spectateur, lequel profite ainsi de gros plans sur les fresques : le plafond de la Chapelle Sixtine, le fameux index de Dieu, la Création, ainsi que les détails du Jugement dernier, le chef d’œuvre de Michel-Ange. Le spectacle nous transporte aussi dans l’atmosphère du Conclave. Cette réunion secrète des cardinaux au terme de laquelle le Pape est élu et qui se déroule selon un rite immuable depuis 500 ans dans la Chapelle Sixtine.

On suit Michel ange et les papes qui lui ont commandé à 30 ans d’écart, au XVIe siècle, d'abord le plafond de la chapelle, puis la fresque du Jugement dernier. Cette toute nouvelle création relève davantage de la proposition sensorielle que documentaire, avec peu d'informations sur l’art de Michel Ange, ni même le contexte historique. La musique de Sting assure une bande sonore de qualité : le chanteur, pour l’occasion, donne de la voix en latin. Le casting a été soigné pour ce blockbuster, méga production à 9 millions d’euro.

Le montant des royalties pour le Vatican n’a pas été dévoilé

On notera que ce spectacle "Le Jugement Dernier. Michel Ange et les Secrets de la Chapelle Sixtine" est une grosse machine, pour laquelle le Vatican encaisse des droits. Ce dernier a donné sa bénédiction à ce spectacle et les Musées du Vatican ont apporté leur caution scientifique. L’opération rapporte, bien que le montant des royalties n’ait pas été dévoilé. De l’argent pour les Musées du Vatican qui, en termes de notoriété n’ont pourtant pas besoin de beaucoup de publicité puisque chaque jour, 20 000 visiteurs s’y pressent, dans le but unique, pour certains, de visiter la Chapelle Sixtine, la vraie,qui reste un incontournable lors d’une visite à Rome.