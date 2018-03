En direct de l'Europe. Ombres et lumières russes

Des t-shirts à l'effigie de Vladimir Poutine, à Moscou. (ALEXANDER NEMENOV / AFP)

Même si le premier tour des élections présidentielles russes ne revêt aucun mystère, si le quotidien russe peut nous étonner ou nous paraître étrange, l’actualité a toujours une histoire. C’est la raison pour laquelle y revenir n’est pas une erreur mais une nécessité.

Une voisine qui ne laisse pas indifférent

Raillée par un Occident condescendant durant les années 90, l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine a redonné force et espoir à la Russie. D’une terre patriotique aux fortes racines, la Russie est à une poignée d’heures de Paris ou de Londres. C’est une voisine qui bien souvent inquiète l’Europe du plan Marshall, une Russie autant controversée qu’admirée.

D’impressions en évidences

Depuis 2014 la Russie subit les sanctions de l’Union européenne et des Etats-Unis. Aujourd’hui ces sanctions ont-elles affaibli ou renforcé la Russie ? Une question qui peut amener de stupéfiantes réponses, tant la réalité russe ne cesse de nous surprendre. Si ce fut une opération "perdant-perdant", tant pour l’Union européenne que pour la Russie, les sanctions doivent-elles s’inscrire dans le passé ou perdurer quand la réalité géopolitique du continent européen nous invite à plus de réalisme et moins d’émois ?

Invités : Alexandra Kamenskaya, journaliste, ex directrice de l’Agence Novosti à Paris Emmanuel Dupuy, expert en géopolitique, président de l’Institut Prospective et sécurité en Europe.