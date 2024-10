Nana Mouskouri veut faire ses adieux à la scène à presque 90 ans

Nana Mouskouri annonce dans le magazine allemand Der Spiegel, jeudi 3 octobre 2024, vouloir faire ses adieux à la scène. Elle ne fait pas son âge, avec son allure reconnaissable entre mille, son carré long et ses lunettes à grosses montures, mais elle va avoir 90 ans dans quelques jours. Elle compte plus de 1 500 chansons à son compteur et près de 400 millions d'albums vendus, plus que Céline Dion et Madonna. Des artistes avec une longévité comme la sienne, ça ne court pas les rues. Et l'aventure continue, puisque dans une dizaine de jours, un nouvel album de ses plus grands succès, réenregistrés par un orchestre, sortira. Quand elle entend ces enregistrements, elle ne peut s'empêcher de pleurer, confie-t-elle.

Quand on a connu mille vies, la pauvreté et la faim dans l'enfance, l'occupation nazie, la guerre civile, le régime des colonels, quand on a 90 ans, on a bien le droit d'être un peu mélancolique, mais aussi nostalgique de la scène sur laquelle elle se produisait encore récemment, en avril dernier, pour le passage de la flamme olympique à Athènes. Une scène qu'elle s'apprête à quitter parce que, cette fois, elle estime qu'elle en a assez fait.

"Je n'ai pas le droit de monter sur scène et de chanter mal"

Nana Mouskouri avait déjà fait ses adieux à la scène, en 2008, lors d'un concert à Athènes. Elle n'avait que 75 ans, il y a 15 ans. Elle était encore une petite jeune, simplement, elle ne le savait pas. Et puis très vite, elle a réalisé qu'elle s'ennuyait trop "loin de [son] public". Depuis Nana Mouskouri dont certains disent qu'elle est la personnalité grecque la plus connue après Platon, a connu bien des peines et des disparitions. Les amis qui s'en vont. La maladie aussi, un cancer du pancréas, une péritonite, un grave Covid, qu'elle a vaincus, au point que son médecin la surnomme sa "championne". "Je ne vais pas non plus faire semblant d'être une jeune femme. Je n'ai pas le droit de monter sur scène et de chanter mal. Je ne vais tout de même pas faire souffrir les gens", confie-t-elle, avant d'ajouter : "je crois que je vais encore faire quelques représentations, et puis ce sera tout".