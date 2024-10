L'iconique chanteuse grecque Nana Mouskouri va dire adieu à la scène à l'aube de ses 90 ans

À quelques jours de ses 90 ans, la Grecque Nana Mouskouri, icône de la chanson populaire dans le monde, a annoncé vouloir faire ses adieux à la scène dans un entretien au magazine allemand Der Spiegel publié jeudi 3 octobre 2024.

"Je vais encore faire quelques représentations, et puis ce sera tout", a-t-elle déclaré dans cette interview disponible dans l'édition en ligne de l'hebdomadaire. "Je crois que j'en ai assez fait", a-t-elle ajouté.

Plus de 1 500 chansons

"Je ne peux pas faire semblant d'être une jeune femme. Je ne veux pas faire souffrir les gens. Je n'ai pas le droit de monter sur scène et de chanter mal, même si le public m'applaudissait pour cela", a-t-elle encore estimé.

Née en Crête en 1934, Nana Mouskouri a enregistré plus de 1 500 chansons, dans une douzaine de langues différentes, depuis le début de sa carrière, dans les années 1960. Sa voix cristalline et son look inimitable ont triomphé sur tous les continents. En 2010, elle figurait, devant Madonna et Céline Dion, dans la liste très fermée des stars ayant vendu le plus de disques au monde. Un chiffre estimé à près de 400 millions d'albums.

Le 13 octobre, la plus francophile des chanteuses grecques, fêtera donc ses 90 ans. Et à cette occasion, sortira un album de quelques-uns de ses succès réenregistrés par un orchestre. "Quand j'entends ces enregistrements, je ne peux m'empêcher de pleurer", a-t-elle confié au magazine Der Spiegel.

En 2007 déjà, la diva grecque avait décidé de prendre sa retraite et s'était lancée dans une tournée d'adieu internationale, donnant des récitals sur les plus grandes scènes. Elle avait fini, en juillet 2008, à l'Odéon d'Hérode Atticus d'Athènes par un double concert qui devait être le dernier. Le public l'avait ovationnée, pensant ne plus jamais la revoir sur scène.

Chanter pour exister

Mais la star aux lunettes avait très mal vécu cette retraite au point de faire une dépression. "Quand je ne chante pas, je n'existe pas", avait-elle alors déclaré. Pour le plus grand plaisir de ses fans, elle était donc remontée sur scène quelques années après.

Le 26 avril dernier, Nana Mouskouri avait participé à sa façon aux Jeux olympiques de Paris 2024 en chantant La Marseillaise en direct dans l'antique stade d'Athènes lors des cérémonies de passation de la flamme.