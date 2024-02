Le sunion, cette variété d'oignon qui ne fait pas pleurer lorsqu'on l'épluche

Plusieurs médias, dont BFMTV se sont fait l'écho, mi-janvier, de la commercialisation d'oignons qui ne font pas pleurer. Une nouvelle variété d'oignons, les "sunions" (prononcer seuniones, à l'américaine), développés initialement par Bayer mais commercialisés par le géant allemand de l’agrochimie BASF. Des oignons garantis 100% sans larmes mais vendus 60 centimes l’unité contre 17 pour un oignon "ordinaire". Pas d’étonnant quand on sait que les sunions, brevetés, nécessitent d’être davantage protégés pendant leur affinage, par divers moyens de conservation et d’aération.

Pour rendre l’oignon "non lacrymal", il a fallu le débarrasser de son principal mécanisme de défense naturel, contre les champignons notamment, les sulfoxides, ces molécules dérivées du soufre, qui obscurcissent vos yeux sous l’effet d’une réaction chimique lorsque l'oignon est coupé en deux.

Aucune larme ... mais plus le même goût

Comme l'expliquait il y a quelques mois le Guardian, "les sulfoxydes d'acides aminés contribuent à la saveur âcre, piquante et légèrement sucrée des oignons crus... Les oignons sans larmes seront donc plus fades en termes de goût et d'odeur". Des oignons plus sucrés, comme du pop-corn, insipides selon certains, mais garantis sans modification génétique d’après BASF, qui affirme que cette variété est issue d’une sélection "naturelle", différentes variétés ayant été croisées pendant 30 ans jusqu’à obtenir une variété "magique", celle qui vous permettra désormais de ne plus avoir à mettre des lunettes de piscine lorsque vous épluchez le corps de l’oignon.

Rien à voir donc avec les autres types de plantes "magiques" issues des "nouvelles techniques génomiques" que les industriels des produits phytosanitaires dont BASF voudraient bientôt voir autorisées en Europe. Tomates contre l’hypertension, pommes qui ne brunissent pas, moutarde sans amertume. Les NGT ou "nouveaux OGM" à propos desquels les anti-OGM ont du mal à retenir leurs larmes, et qui inquiètent jusqu’à l’agence française de sécurité sanitaire.

Reste à savoir quel sera le destin des sunions puisque Monsanto avait déjà lancé un oignon sans fuite lacrymale il y a 10 ans : l’ "Evermild", disparu dans les limbes de l’histoire. D’ailleurs les consommateurs devraient peut-être attendre un peu avant de bannir l’oignon ordinaire qui vous fait pleurer sans vous blesser comme l’écrivait Pablo Neruda dans son Ode à l'oignon. Après tout, est-ce qu'il n'est pas très utile d'avoir un oignon sous la main lorsqu'on prépare une soupe ou une salade, le soir dans la cuisine, et qu'il faut cacher à ceux qui nous entourent les vraies raisons de nos larmes ?