Eliana Busch, l'infatigable nageuse chilienne, remporte de nouvelles médailles à presque 90 ans

Elle vient de remporter plusieurs médailles aux championnats du monde des Masters de Doha, au Qatar. Et elle ne compte pas s'arrêter. "J’aime gagner, et tant que je gagnerai, je nagerai", a-t-elle déclaré après cette nouvelle victoire.

Eliana Busch 89 ans, bientôt 90, vient d’empocher plusieurs médailles lors d'une compétition internationale au mois de mars à Doha au Qatar. Cette Chilienne n'est pas une nageuse comme les autres. Elle nage presque depuis qu'elle sait marcher. À 13 ans, déjà, elle était championne au Chili. Mais finalement, à 20 ans, elle se marie, épouse un officier de cavalerie et sa passion pour les chevaux. Elle quitte le grand bassin pour se mettre en selle et troque son maillot de bain contre une bombe et des bottes. L’équitation est un domaine dans lequel elle excelle aussi, jusqu’au jour où elle chute en essayant d’apprivoiser un poulain. Elle se casse le bras, la clavicule et quelques côtes. Elle n’avait alors que 78 ans.

"Ne restez pas allongés à la maison, la vie se vit jusqu'à la dernière minute"

Alors après cet accident, Eliana Busch se remet à nager pour vivre. Elle enchaîne de nouveau les victoires dans les bassins, dans sa catégorie, celle des seniors. Malgré son stimulateur cardiaque, elle termine presque toujours première, comme en 2018 aux Championnats panaméricains, en 2019 au Championnat du monde en Corée du Sud. Et elle est encore médaillée début mars 2024, aux championnats du monde de Doha.

Eliana Busch et les dernières médailles qu'elle a raflées pendant les championnats du monde des Masters de Doha, le 25 mars 2024. (RODRIGO ARANGUA / AFP)

Cette dernière compétition était un peu particulière, car ce jour-là, ses rivales ne se sont pas présentées et Eliana Busch a été obligée de battre des records pour prouver que même quand elle nage seule, elle est la meilleure. "J’aime gagner, et tant que je gagnerai, je nagerai", déclare-t-elle. D'ailleurs, peut-être, continuera-t-elle même si elle se met à perdre ? Car ce qu'elle veut surtout, c’est transmettre aux seniors comme elle un message : "vous n'avez pas besoin d'être des nageurs, mais faites quelque chose, ne restez pas allongés à la maison. Parce que la vie se vit jusqu'à la dernière minute".