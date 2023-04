Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir sur le chlorotalonil R471811, ce résidu de pesticide présent massivement dans l’eau du robinet

Du lundi au vendredi à 7h26 et 12h56

Le chlorotalonil R471811 est un métabolite de pesticide commercialisé par le géant de l’agrochimie Syngenta et utilisé pendant 50 ans en France sur les grandes cultures. Un métabolite est une sorte de résidu de pesticide, c’est la forme qu'il prend en se dégradant dans l’environnement. Très pratique pour tuer les champignons, sa molécule mère, le chlorotalonil, a été formellement classée cancérogène probable par l'Union européenne. Elle est associée à des tumeurs rénales sur les animaux de laboratoire et est interdite en Europe depuis 2019.

Et, comme l'a révélé le journal Le Monde mercredi 5 avril, des traces du chlorotalonil R471811 ont été retrouvées dans l’eau du robinet d’au moins 30% des Français. Et si cette présence n'est mise au jour que maintenant, c’est tout simplement parce que pendant longtemps, ce métabolite n'était tout simplement pas recherché. Ce que les autorités recherchaient dans l’eau du robinet, c’était les pesticides eux-mêmes, mais pas la dégradation des molécules.

L'exemple suisse qui ne rassure pas

Malgré ces révélations, le chlorotalonil R471811 n'est pas prêt de disparaître. En Suisse, par exemple, les autorités ont commencé à le repérer dans l’eau du robinet, au milieu des années 2010. Ils ont alors immédiatement demandé aux agriculteurs de cesser de s’en servir, mais aujourd’hui les niveaux de contamination des nappes d’eau sont toujours aussi élevés. Au moins un tiers de l’eau bue par les Français se retrouve non-conforme, mais le chlorotalonil R471811 a encore de beaux jours devant lui dans nos verres d'eau.

Avec quel impact sur la santé ? L’entreprise Syngenta qui commercialise ce produit assure que les résultats d’une étude sur des rats seront bientôt transmis aux autorités sanitaires pour permettre de déterminer une valeur maximale sanitaire. Ce qui pose évidemment beaucoup de questions. Mais la principale question qui se pose aujourd’hui est celle-ci : que feront les autorités ?

Le gouvernement ne réagit pas

Il y a quelques jours, le ministre de l'Agriculture annonçait sa volonté de maintenir en usage le S-métolachlore, un autre pesticide dont les métabolites sont également responsables d’une pollution à grande échelle des nappes phréatiques françaises. Plus de 24 heures après les révélations du journal Le Monde ni le ministre de la Santé, ni le ministre de l’Agriculture n’ont réagi.

Quelle que soit la réponse politique au scandale sanitaire du chlorotalonil R471811, on peut citer fort à propos cette phrase de Terre des hommes (1938) d'Antoine de Saint-Exupéry : "Eau : tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie".