Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir des punaises de lit, que le gouvernement veut éradiquer

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau d'une personnalité, d'un événement, d'un lieu ou d'un fait au cœur de l'actualité.

Elle est petite, elle ne saute pas, elle ne vole pas, mais la punaise de lit peut vous gâcher la vie. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement vient de lancer une plateforme numérique à destination des habitants des Bouches-du-Rhône. Un numéro vert existait déjà. Sur cette plateforme, il est possible d'établir un diagnostic et d'être mis en relation avec des professionnels. Ce nouvel outil s'inscrit dans le cadre d'un plan adopté en 2022 et qui devait mettre en place un observatoire des punaises de lit.

L’idée était de dresser un état des lieux du fléau en France. L'observatoire devait voir le jour en septembre dernier, mais il ne semble plus d'actualité, alors que des collectivités et des associations réclament depuis des années la mise en place d’une véritable politique publique avec un budget dédié à la lutte anti-punaises.

>> "C'est horrible, parce qu'on ne peut pas dormir" : les punaises de lit prolifèrent dans les logements français

400 000 logements touchés en France

Véritables vampires taille réduite, les punaises se cachent dans les literies, les murs, les plinthes, et même les téléphones portable. Elles auraient déjà infesté plus de 400 000 logements en France et 7% des Français auraient déjà été piqués. Les trois-quarts des opérations de désinsectisation en France concernent les punaises.

Il est très difficile de se débarrasser des punaises, qui se nourrissent du sang de ses victimes et les épuise moralement et financièrement. Selon le magazine 60 millions de consommateurs, qui publie aujourd’hui un dossier spécial nuisibles, quand les punaises s'installent chez vous, ça n’est jamais pour un court séjour.

De plus, avec leur ADN muté, les punaises résistent aux plus dangereux des insecticides. L’Agence de sécurité sanitaire (ANSES) a d'ailleurs récemment recommandé aux ménages d'éviter ces insecticides. Elle a déjà recensé plus de 1 000 cas d’intoxication parfois graves, et même un cas de décès. C’est donc en amont qu’il faut agir, mettre place une véritable politique de prévention. Et sans doute faudra-t-il davantage qu’une plateforme numérique, ou un numéro vert.