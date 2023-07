Dans la peau de l'été. Ce qu'il faut savoir sur les moustiques

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau de l’été, de ses symboles et de leur histoire.

Un sacré buzz. Le moustique, l'été, c'est celui qui gâche les vacances des riches et tue les pauvres, comme le dit si bien Florence Foresti dans l'un de ses sketchs. Mais il faudrait plutôt parler des moustiques, puisque sa famille renferme 3 700 espèces ! Les plus connues sont le Culex pipiens, aux racines gauloises, vecteur de la malade du virus du Nile, l’Anopheles, vecteur du paludisme, l’Aedes aegypti, et enfin l’Aedes albopictus, le fameux moustique tigre né en Asie, mais qui est en passe de coloniser le monde entier, dont la France grâce à sa fameuse plasticité écologique et physiologique.

Cet insecte piqueur suceur a débarqué clandestinement en 2004 en France via l'Italie, à Menton, avec ses zébrures noir et blanc, caché dans les pneus des voitures et des camions. Il est capable de propager entre autre dengue, Chikungunya et Zika : selon l’agence de sécurité sanitaire, sous sa forme tigrée, il va coloniser toute la métropole d’ici 5 à 6 ans. Une avancée inexorable qui inquiète le monde entier en absence de moyen de lutte contre les maladies virales transmises.

Moustiques génétiquement modifiés

Car le moustique représente avant tout une menace sanitaire grandissante : les agents infectieux qu'ils transmettent font 800 000 victimes chaque année. En France, en 2022, 65 cas de dengue autochtones ont ainsi été comptabilisés, soit la plus grande épidémie de dengue enregistrée en France métropolitaine.

Face à ces épidémies de plus en plus explosives, selon l'Organisation mondiale de la santé, des chercheurs travaillent à de nouvelles techniques : en irradiant les mâles produits industriellement pour les stériliser par exemple, mais aussi via des techniques de génie génétique comme le forçage génétique. Des moustiques mâles génétiquement modifiés pour tuer leurs congénères femelles. Tout cela malgré les alertes de nombreux scientifiques qui se demandent bien quel moustique a piqué ces apprentis sorciers.