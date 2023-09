Asie du Sud-Est : la Rafflesia, plus grande fleur du monde, victime de la culture du palmier à huile

Il existe 42 variétés de Rafflesia, toutes en voie de disparition mais une seule, la Magnifica, est aujourd’hui inscrite sur la liste des espèces en danger critique. Les scientifiques estiment que toutes les autres espèces devraient être ajoutées en urgence à cette liste rouge.

Temps de lecture : 2 min

La Rafflesia est la plus grande fleur au monde et aussi la plus puante. Pour attirer les mouches elle dégage une odeur de chair en putréfaction, ce qui lui vaut le joli surnom de "fleur cadavre". Dotée d'immenses pétales rouge écarlate couverts de pustules, elle est dépourvue de feuille, de tige et de racine. Pas vraiment du genre "fleur bleue", elle est plutôt carnivore.

>> Union européenne : une loi historique pour lutter contre la déforestation

La Rafflesia ne fleurit que quelques jours par an, peut mesurer jusqu’à un mètre de diamètre, et peser 10 kilos. Malgré son apparence robuste, elle pourrait selon des scientifiques prochainement disparaître.

La biodiversité des plantes s'amenuise aussi

Le risque de disparition est dû à la destruction de son habitat, les forêts tropicales de Sumatra et Bornéo en Indonésie, et du sud de la Thaïlande. Ces forêts laissent désormais place à des kilomètres de palmiers à huile. Une catastrophe pour la Rafflesia mais aussi tant d'autres espèces. On parle beaucoup de la Rafflesia parce qu'elle jouit d'une certaine notoriété, mais combien de végétaux disparaissent en silence ?

Selon les scientifiques, 40% des espèces de plantes pourraient s'éteindre à courte échéance. Il est encore possible d'inverser la tendance, car les plantes sont extrêmement résilientes. Il suffirait d'imaginer une société plus respectueuse du vivant...