Quand Donald Trump envoyait secrètement des tests Covid à Vladimir Poutine : les révélations du livre "War" de Bob Woodward

Le journaliste à l'origine du scandale du Watergate et de la démission de Richard Nixon, observateur privilégié de la vie politique américaine, publie le 15 octobre un livre où il nous plonge dans les coulisses de la Maison-Blanche, et de la relation spéciale nouée par Donald Trump et Vladimir Poutine.

Donald Trump a-t-il envoyé des tests de dépistage du Covid à Vladimir Poutine, au moment où son pays en manquait cruellement ? C'est ce qu'affirme le journaliste Bob Woodward, figure historique du Washington Post, qui publie les bonnes feuilles de son livre "War" à paraître mardi 15 octobre aux États-Unis.

Monument du journalisme américain depuis son enquête sur le Watergate menée avec Carl Bernstein, et qui a conduit à la démission de Richard Nixon en 1974, le chevronné Bob Woodward a depuis l'habitude de chroniquer la vie politique du pays, et d'emmener ses lecteurs dans les coulisses de la Maison-Blanche.

C'est ce qu'il fait dans ce nouveau livre, où il estime que Donald Trump est pire que Richard Nixon. "Trump a été le président le plus impulsif et le plus inconscient de l'histoire, dit-il, et le candidat montre la même personnalité en 2024". Pour appuyer sa critique, Bob Woodward révèle un épisode sidérant qu'il replace au début de l'année 2020, quand la panique gagne le monde face à l'épidémie de Covid-19. Donald Trump aurait envoyé secrètement des tests de dépistage à Vladimir Poutine, au moment où les États-Unis faisaient face à une pénurie.

Le président russe, pétrifié à l'idée de tomber malade, lui aurait suggéré de ne surtout pas ébruiter l'affaire, conseil suivi à la lettre par le président américain. Une anecdote dont Kamala Harris s'est immédiatement saisie pour tancer son rival, à moins d'un mois de leur duel dans les urnes : "Tout le monde en Amérique luttait pour obtenir des kits et ce type les envoie en Russie, à un dictateur meurtrier, pour son usage personnel ?". L'auteur évoque par ailleurs ces appels téléphoniques réguliers entre les deux hommes, au moins sept selon lui depuis que Donald Trump a quitté la Maison-Blanche. Du côté de l'équipe de campagne du candidat républicain, on balaie ces accusations. "Aucune de ces histoires fabriquées de toutes pièces par Bob Woodward ne sont vraies, c'est le travail d'un homme vraiment dément et déséquilibré".

Joe Biden, Kamala Harris, et Benyamin Nétanyahou

Le livre ne se concentre pas uniquement sur Donald Trump. Le président, Joe Biden, est décrit comme "constant et déterminé" mais colérique en privé, selon l'auteur, qui cite ses propos grossiers visant Vladimir Poutine ou Benyamin Nétanyahou le décrivant comme "un sale type seulement intéressé par sa survie politique". Le Premier ministre israélien, personnage clé des derniers mois, y apparaît, lui, exaspéré par la vice-présidente et candidate, chaleureuse en privé, mais très critique à son propos en public. Kamala Harris dont le livre dépeint le manque de poids dans les décisions cruciales de Washington.

Derrière ces anecdotes, toujours croustillantes, Bob Woodward décrit surtout une influence américaine de plus en plus faible au Proche-Orient et une administration incapable de peser sur la stratégie israélienne, au moment où une éventuelle riposte à l'Iran pourrait s'inviter dans le sprint final de la campagne présidentielle.