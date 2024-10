Irlande : avec un excédent de 24 milliards d'euros, le gouvernement a promis une pluie de cadeaux lors du vote de son budget

Alors que le budget s’annonce austère en France, c’est tout l’inverse en Irlande. Le pays profite à plein de sa faible imposition sur les sociétés, et Apple vient en plus d'être condamné à lui reverser 13 millions d'euros d'arriérés.

Le budget de l'Irlande, qui a été voté mardi 8 octobre 2024, ferait pâlir d’envie n’importe quel pays européen. Si en 2023 les comptes publics affichaient déjà 10 milliards d'euros de surplus, cet excédent a bondi cette année : la Cour de justice de l’Union européenne a condamné le géant Apple à verser une somme de 13 millions d'euros d’arriérés d’impôts à l’Irlande. Au total, le pays dégage donc 23,7 milliards d’euros pour 2024, ce qui équivaut à un excédent de 4,7% du PIB.

La présence des grandes firmes américaines

Si l’Irlande cumule les profits, c'est grâce à son taux d’imposition plus qu’attractif. Fixé jusqu'à il y a peu à 12,5% pour les sociétés, il a été relevé à 15%, sous la pression européenne. Le pays bénéficie de la présence de tous les grands noms de la tech sur son sol.

Pour le budget 2025, le gouvernement a décidé de redistribuer cet argent, et c’est une pluie de cadeaux faite aux ménages. Entre hausse du salaire minimum, baisse d’impôts sur le revenu, réduction sur les prix de l’énergie, il a également été convenu de relever les allocations familiales.

Ces énormes coups de pouce ont de quoi booster - évidemment - la popularité de la coalition centriste au pouvoir. Le Premier ministre irlandais Simon Harris a d’ailleurs été accusé par l’opposition d’acheter les prochaines élections.

Des élections anticipées pour profiter de l'effet d'aubaine ?

C’est aussi l’avis de Davide Romelli, professeur d'économie à l’Université Trinity, à Dublin. "Ils vont par exemple distribuer 250 euros à chaque personne qui a une facture d'électricité, explique-t-il. De mon point de vue, c'est purement un cadeau fiscal. En tant que citoyen, si le gouvernement me donne plus d’argent à la fin du mois, je me dis que je suis content. Mais, en tant qu'économiste, je pense que cet argent devrait être investi, ailleurs. Là, il est utilisé pour obtenir plus de votes."

Les élections doivent se dérouler d’ici mars 2025, en Irlande, mais des rumeurs circulent déjà, selon lesquelles elles pourraient être convoquées dès le mois de novembre 2024.