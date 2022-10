Des drapeaux russes au Burkina Faso à Wagner : la propagande complotiste russe sur le continent africain

Marina Cabiten, Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France

Complorama Marina Cabiten, Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France podcast original

A l'étage d'un bâtiment du grand marché de Ouagadougou, au Burkina Faso théâtre d'un putsch, le tailleur Alassane a vécu des jours chargés, durant lesquels il raconte aux journalistes de l’Agence France Presse avoir "cousu seulement des drapeaux russes", devenus très prisés. Pourquoi un tel engouement pour les couleurs de Moscou ? Elles témoignent d’une entreprise d’influence puissante, installée en partie via la propagande et parfois, via les théories du complot.

Dans ce nouvel épisode de "Complorama", Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France analysent cette emprise informationnelle avec l'aide de Kevin Limonier, maître de conférences en géographie et en études slaves à l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris 8).

