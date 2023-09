La chanson fait attention à ses conserves

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Après l'affaire du botulisme de Bordeaux, revenons sur la manière dont les artistes apprécient (ou pas) la nourriture en boîtes.

Il y a parfois une grande distance entre les drames de l’actualité et le sourire des chansons. Alors qu’une mauvaise stérilisation de conserves, dans un bar à vins de Bordeaux, entraîne des conséquences tragiques dont France Info a parlé cette semaine, la seule conserve qui rend malade dans la chanson, c’est cette boîte dans laquelle a mordu, sans l’ouvrir, le chanteur du joyeux groupe punk, Bulldozer. D’ailleurs, si on ne parle pas de promiscuité et d’entassement, les produits de la mer en conserve ont même plutôt bonne réputation.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu, diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Bulldozer, Oh yeah, oh no!, 1977

Alain Souchon, Sardines, 1983

Gilles, Dollar, 1932

Léo Ferré, Visa pour l'Amérique, 1986

Joe Dassin, La Saison du blues, 1979

Dario Moreno, La Marmite, 1961

Lord Esperanza, Roi sans couronne, 2023

Renaud, L'Autostoppeuse, 1980

Pierre Perret, Le Tord-boyaux, 1963

Georges Jouin, Chronique agricole, RTF, 1954

Ferre Gola, Inondation, 2017

