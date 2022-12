Ces chansons qui font (vraiment) les fêtes. "Amazing Grace", hymne national bis des États-Unis

(JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)

La voix n’est pas tout à fait juste, la prise de son n’est pas parfaite mais c’est le président des États-Unis, Barack Obama, qui entonne Amazing Grace à la fin de son éloge funèbre pour le pasteur et sénateur Clementa Pinckney, assassiné en juin 2015 dans son église à Charleston, Caroline du Sud.

C’est sans doute le plus célèbre cantique à travers le monde, mais on oublie facilement de quoi il parle : de la grâce étonnante qui sauve les humains. Le président Obama dit que chacun des membres de cette église, assassinés par un suprématiste blanc est touché par cette grâce – un point central de la théologie calviniste qui dit que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes actions mais par la seule grâce de Dieu, cette grâce qui touche aussi un pays tout entier.

Dans cet épisode de notre chronique Ces chansons qui font (vraiment) les fêtes, voici ce que vous entendez :

Barack Obama, Amazing Grace, 2015

Cat Power & the Dirty Delta Blues, Amazing Grace, 2009

Sacred Harp Singers (collectage Alan Lomax), Amazing Grace, 1959

Yvette Horner, Amazing Grace, 1977

Laurent Voulzy, Amazing Grace, 2019

Nolwenn Leroy, Amazing Grace, 2010

Aratha Franklin, Amazing Grace, 1972

Judy Collins, Amazing Grace, 1970



