Ces chansons qui font l'été. "Mustapha" de Bob Azzam, un paradoxe de la guerre d'Algérie

Bob Azzam et son orchestre (RADIO FRANCE)

Cet été 1960, on danse volontiers oriental, en France. Vous avez évidemment reconnu Mustapha dans sa version la plus célèbre en France, celle de Bob Azzam. Personnage magnifique que Bob Azzam. Il est d’origine libanaise mais il a grandi en Egypte, il a fait la guerre dans la Royal Navy britannique et il a rencontré le producteur Eddie Barclay en Italie. Et ne le croyez pas si vous voulez, mais son flûtiste – si important pour la chanson – est yougoslave. Mais la chanson est bien orientale. Vraiment. On ne connaît ni son auteur, ni son compositeur et, dans la jeunesse de Bob Azzam, on la chantait beauoup chez les étudiants au Caire et elle reflète bien la culture de ce qui est alors la ville la plus cosmopolite d’Orient : des paroles en français, en espagnol, en italien, en arabe, en anglais et même quelques mots d’hébreu.

