Ces chansons qui font l'été. "Mangez-moi mangez moi" de Billy The Kick, le champignon et un grand éclat de rire

Le CD single de « Mangez-moi » de Billy The Kick. (DR)

Parfois, les chansons n’ont pas le même sens pour tous leurs auditeurs. Mangez-moi mangez moi par Billy the Kick et les Gamins en folie est une chanson rigolote, sortie fin avril 1994 et qui atteint la 9e place du Top 50 en juin. Ensuite, jusqu’au 17 octobre, Mangez-moi reste toujours dans les dix premières places, culminant à la seconde position du classement des ventes de singles en France au mois d’août. Cela fait beaucoup de monde qui a entendu chanter – je cite : "Mangez-moi ! Mangez-moi ! Mangez-moi ! C'est le chant du psylo qui supplie / Qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception" . Et si l’on n’avait pas compris le refrain, il y avait quelques indices dans le texte.

Dans cet épisode de Ces chansons qui font l’été, vous entendez des extraits de :

Billy the Kick, Mangez-moi, 1993

Tryo, La Main verte, 1997

Bob Marley, Kaya, 1978

Constance Verluca, Les Trois copains, 2007

Georges Moustaki, Heureusement qu’il y a de l’herbe, 1981

France Inter, Journal 07h30 du 30 août 1994 : Frédéric Bourgade sur une université d'été pour élus locaux

France Inter, Inter actualités de 19H00 du 28 juin 1994 : Corinne Cutilla sur un trafiquant de drogue

France Inter, Journal 07h30 du 30 août 1994 : Alain Le Gouguec sur un trafic en Ardèche

Billy the Kick, Mangez-moi, 1993

