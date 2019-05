Ces chansons qui font l'actu. Un million d'espèces menacées et beaucoup de chansons

Un poisson pris dans le plastique, dans la mer des Caraïbes, en février 2018. (MAXPPP)

Vous l’avez entendu cette semaine sur franceinfo : un million d’espèces animales et végétales sont menacées de s’éteindre, selon le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques.

Comment réagir autrement qu’avec cette rage et cette dérision grinçante que l’on entend, par exemple, chez les Fatals Picards sur leur album justement titré Espèces menacées et qui est sorti il y a quelques semaines ? Parce qu'il semble bien que l’humanité dans son ensemble se fiche complètement de savoir que les tortues de mer sont étouffées par des sacs en plastique. Et on ne pourra pas dire que l’on n’a pas été prévenus, et depuis longtemps.

Dans le premier épisode de cette chronique ce week-end, vous entendez des extraits de :

Les Fatals Picards, 20000 lieues sous les polymères, 2019

Johnny Hallyday, La Pollution, 1970

Les Compagnons de la chanson, L’Homme qui se rappelle, 1970

Claude Nougaro, Assez !, 1980

Gérard Manset, Oraison, 1998

Gilbert Lafaille, Le Président et l'éléphant, 1977

Jacques Fabbri, Le Dinosaure, 1964

Michel Rivard, Les Dinosaures, 1993

