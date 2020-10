Ces chansons qui font l'actu. S'exprimer sans violence (on peut y arriver)

Les sondages nationaux donnent Joe Biden en avance sur Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine. ((PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO))

Berry est exemplaire, dans une chanson de son premier album, en 2008. Une voix douce, un calme impeccable, et pourtant des propos d’une violence sans filtre. Pourquoi ne rencontre-t-on cette police de l’expression que dans la chanson, et non dans le monde de la politique, inondé des brutalités populistes – mais brutalités contagieuses ?

L’autre semaine, le débat entre Donald Trump et Joe Biden avait montré la confrontation politique rabaissée à un niveau pitoyable – et je ne parle même pas du sens de l’État et de l’intérêt général. Et le débat plus policé entre le vice-président, Mike Pence, et son opposante, Kamala Harris – nous vous en avons parlé cette semaine sur franceinfo – n’est pas complètement parvenu à dissiper l’impression que la parole politique, ces dernières années, et des deux côtés de l’Atlantique, a quand même beaucoup perdu de son flegme.

Et pourtant, souvent, les artistes nous invitent, dans toutes les circonstances de nos vies privées et publiques, à faire preuve de retenue et de flegme.

