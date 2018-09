Ces chansons qui font l'actu. Pour Manuel Valls, la chanson de Barcelone

Manuel Valls, le 18 mars 2018, à Barcelone (Espagne). (PAU BARRENA / AFP)

C’est officiel depuis cette semaine, le destin de Manuel Valls se joue désormais à Barcelone. Vous l’avez entendu sur France info, l’ancien premier ministre français se lance à la conquête de la mairie de la capitale catalane, tournant le dos à ses mandats et à sa carrière en France. Et c’est vrai que la chanson nous instruit bien sur les ressorts d’une telle décision, sur les raisons du départ vers un autre pays et sur l’exaltation qui saisit celui qui s’envole...

Dans le premier épisode de cette chronique ce week-end, vous entendez des extraits de :

Freddie Mercury, Barcelona, 1988

André Dassary, Partir, 1950

Julien Clerc, Partir, 1977

Jean-Jacques Goldman, Là-bas, 1987

Charles Aznavour, Emmenez-moi, 1967

Boris Vian, Barcelone, 1956

Charles Trenet, Barcelone, 1959

Donoré, Barcelone, 2016

Graziella de Michelle, Barcelone, 1989

Emmanuelle Seignier, Alone à Barcelone, 2010

Sophie Marceau, Barcelona, 1985

Freddie Mercury, Barcelona, 1988









Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

En juillet et août 2017, nous avions passé Un été en Souchon, pendant lequel Alain Souchon nous a guidés dans une promenade savoureuse dans toute une vie d’amour de la chanson.

Tout l’été 2016, en compagnie de Vincent Delerm, nous avons baguenaudé dans La Playlist amoureuse de la chanson, exploration buissonnière du patrimoine populaire. Vous pouvez également prolonger les gourmandises de cette chronique d’été avec le Dictionnaire amoureux de la chanson française, coédité par Plon et franceinfo.

Pour les professeurs, lycéens et collégiens, franceinfo et l’Éducation nationale ont créé ensemble un site où vous pouvez trouver une centaine de chroniques sur des chansons chargées d’histoire, Ces chansons qui font l'histoire.