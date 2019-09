Ces chansons qui font l'actu. "Notre maison brûle" : de Jacques Chirac à Greta Thunberg, l'impuissance des discours et des chansons pour l'écologie

L'activiste écologiste Greta Thunberg s'exprime au sommet sur le climat de l'ONU, le 23 septembre 2019 à New York. (GETTY IMAGES)

La disparition dee Jacques Chirac nous le rappelle : nous savons depuis longtemps qu’une catastrophe s’annonce et même que cette catastrophe a déjà commencé. Vous avez reconnu la voix de notre ancien président de la République au début de cette chanson de Denis Lefdup, sortie en 2014. Le discours lui-même date de spetembre 2002 à Johannesbourg, en Afrique du Sud, pour le IVe sommet de la Terre.

Plus tôt cette semaine, vous l’avez entendu aussi sur franceinfo, la jeune activiste Greta Thunberg s’exprimait au Sommet mondial pour le climat à l'ONU, à New York et son exclamation lancée aux adultes, "How dare you ?" (comment osez-vous ?) devrait aussi entrer dans l’Histoire.

Et puisque nous parlons de chanson et de cette cause immense – la plus importante des causes pour l’Humanité du XXIe siècle – il faut bien admettre que quelque chose ne fonctionne pas vraiment.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Denis Lefdup, Ecoloscopie, 2014

Jacques Chirac, "Notre maison brûle", 2002

Greta Thunberg, "How dare you?", 2019

Johnny Hallyday, La Pollution, 1970

Claude Nougaro, Assez !, 1980

Christophe Mali, On s'en fout, 2006

Dominique A, Rendez-nous la lumière, 2012

Angèle, Il sera trop tard, 2019

Greta Thunberg, "How dare you?, 2019

Denis Lefdup, Ecoloscopie, 2014

