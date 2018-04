Ces chansons qui font l'actu. Les avocats ont-ils des avocats ?

Des avocats et magistrats défilent à Paris, le 11 avril 2018, pour protester contre le projet de réforme de la justice. (JEROME CHOBEAUX / CROWDSPARK / AFP)

Notre culture populaire n’a pas toujours vu d’un bon œil les avocats. Il est amusant de voir, d’ailleurs, le nombre de chansons qui, sous l’Ancien régime, raillent les avocats. On les dit ennuyeux, on les dit pauvres, on les dit riches, on les dit mauvais à marier... Et la tradition populaire ne leur fait pas de cadeaux, dans des chansons du Poitou, de Bretagne ou du Québec...

Dans le second épisode de cette chronique diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Juliette Gréco, Le Tribunal d'amour, 1967

Suzie Leblanc, Avec un avocat (bransle du Poitou), 2004

Christian Asse, Tandis qu'il était avocat, 1647 (enregistrement de 1996)

Ariane Guguen, Connaissez-vous l'histoire d'un petit avocat, 2007

Les Charbonniers de l'enfer, Au diable les avocats, 2002

Edith Piaf, C'est d'la faute à tes yeux, 1950

Gilbert Bécaud, Le Condamné, 1961

Michel Delpech, Les Divorcés, 1973

Charles Aznavour, Nos avocats, 2000

Robert Piquet, Pour faire un bon avocat (dans Ignace), 1935 (enregistrement de 1967)





