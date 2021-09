Ces chansons qui font l'actu. Le 11 septembre des artistes français

Les artistes français et le 11 septembre 2001, des années plus tard, ils se souviennent...(Illustration) (CHINA NEWS SERVICE VIA GETTYIMAGES)

Cela fait vingt ans aujourd’hui que les tours jumelles se sont effondrées et que le monde est entré dans une interminable guerre dont l’épisode afghan vient à peine de se clore – si du moins il est vraiment clos.

Et Manhattan-Kaboul est sans doute la première chanson qui nous vient à l’esprit quand on évoque le 11 septembre. Et Renaud n’avait sans doute pas prévu que, dix-neuf ans après sa chanson, une partie du sort du monde serait encore déterminée par ce qu'il est advenu en 2001, à Manhattan et à Kaboul.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Renaud et Axelle Red, Manhattan Kaboul, 2002

Katerine, 11 septembre, 2005

Jean-Louis Murat, Molly, 2002

Nell, 11 septembre 2001, 2013

Abd Al Malik, 12 septembre 2001, 2006

Slimane, Je n'y suis pour rien, 2011

Vincent Delerm, Allan et Louise, 2008

Renaud et Axelle Red, Manhattan Kaboul, 2002





