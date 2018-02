Ces chansons qui font l'actu. L'innocence pour tous !

La tente beue des techniciens de l'identification criminelle de la gendarmerie sur le lieu de la découverte du corps d'Alexia Daval, le 31 octobre 2017, près de Gray (Haute-Saône). (MAXPPP)

L'innocent accusé à tort est un personnage courant dans notre culture populaire. Les auteurs de chansons peuvent produire beaucoup d’effets romanesques en mettant en scène l’innocent qui se débat contre l’accusation.

Et, plus largement, la figure de l’innocent injustement condamné rejoint dans la même déploration celle de l’innocent massacré – les innocents du Nouveau Testament dont le sang continue de se répandre dans notre culture populaire, siècle après siècle...

Dans le premier épisode de cette chronique ce week-end, vous entendez des extraits de :

Felicity Lott, Là vrai je ne suis pas coupable (La belle Hélène de Jacques Offenbach, acte III), 1864 (enregistrement de 2001)

Maurice Alcindor, Détournement de mineur, 1971

Jo Bouillon, Il est innocent, 1938

Victoria de Los Angeles, Non non vous n'avons pas été coupables (Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, acte V), 1902 (enregistrement de 1958)

Sexion d'assaut, Non coupable, 2009

Marty, La Butte rouge, 1922

Marc Lavoine, 100% d'innocents, 1996

KDD, La Rhala, 1998

Gilbert Bécaud, L'Orange, 1965







