Ces chansons qui font l'actu. Confinés...mais en promenade

On est reconfiné dans 16 départements, mais on peut se promener toute la journée jusqu'à 19h avant le couvre-feu. (MATHIEU MENARD / HANS LUCAS / AFP)

Les règles ne s’appliquent pas à toute la France mais ce sont les nouvelles règles. Vous l’avez entendu sur franceinfo jeudi soir : dans les 16 départements qui commencent leur troisième confinement, on a désormais le droit de se promener autant qu’on le souhaite, sans limitation de durée, pour peu que l’on respecte le couvre-feu et qu’on ne va pas au-delà de dix kilomètres de son domicile.

Donc les magasins non essentiels de nouveau fermés, tous les lieux culturels inaccessibles, on irait bien se promener au bord de l’eau, comme Jean Gabin en 1936…mais en faisant attention. Il parle de Paris au loin et, dans La Belle Équipe de Julien Duvivier, dont est extraite cette chanson, il est effectivement trop éloigné, puisque la Porte de Charenton et à 12 kilomètres de Chennevières-sur-Marne, où a été tourné le film.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Jean Gabin, Quand on s'promène au bord de l'eau, 1936

Jul, Je me promène, 2016

Bertrand Louis, La Promenade, 2005

Guy Skornik, La Promenade, 1974

Louis Chedid, Je marche dans les rues de Paris, 1976

Johnny Hallyday, Je veux me promener, 1960

Les Oisillons tombés du nid, Promenade, 2007

Anne Sylvestre, Les Grands Balades, 2014

Yves Montand, Les Grands Boulevards, 1951





Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

Souvenez-vous : pendant l'été 2019, La Playlist de Françoise Hardy a été une traversée du bagage musical d'une autrice, compositrice et interprète considérée comme l'arbitre des élégances de la pop en France.

En juillet et août 2017, nous avions passé Un été en Souchon, pendant lequel Alain Souchon nous a guidés dans une promenade savoureuse dans toute une vie d’amour de la chanson.

Tout l’été 2016, en compagnie de Vincent Delerm, nous avons baguenaudé dans La Playlist amoureuse de la chanson, exploration buissonnière du patrimoine populaire. Vous pouvez également prolonger les gourmandises de cette chronique d’été avec le Dictionnaire amoureux de la chanson française, coédité par Plon et franceinfo.