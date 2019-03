Ces chansons qui font l'actu. Comme on a aimé le plastique...

Un homme trie des sacs plastique en vue de les recycler, le 14 mai 2018, à Dacca (Bangladesh). (MUNIR UZ ZAMAN / AFP)

Même si Léo Ferré est ironique dans sa chanson Le Temps du plastique, il lui trouve bien des avantages, en 1955 : des surfaces lisses, des objets légers, des couleurs chatoyantes, un usage facile.

Cela nous rappelle pourquoi nous, en France, et partout sur notre planète, on a adopté avec tant d’enthousiasme cette matière synthétique qui se révèle être un poison à long terme pour notre planète, vous l’avez entendu cette semaine sur franceinfo, avec la publication du rapport du WWF sur la pollution par le plastique, notamment dans les océans.

Et pourtant, on a trouvé de l’utilité au plastique, et même du charme – quand ce sont des fleurs...

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Léo Ferré, Le Temps du plastique, 1955

Philippe Léotard, Le Temps du plastique, 1994

Petula Clark, Plastic Roses, 1966

Ginette Reno, Cœur en plastique, 1996

Pierre Perret, Electra, 1974

Atoll, L'Araignée-mal - Le Cimetière de plastique, 1975

Martin Circus, Plastique conclusion, 1980

Jacques Dutronc, Le Bras mécanique, 1975

Amélie Larocque, Belle en plastic, 2015

Elmer Food beat, Le Plastique c'est fantastique, 1994

Catherine Sauvage, Le Temps du plastique, 1956



