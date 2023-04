53 ans de "Jours de la Terre", 53 ans de chansons écolos

Aujourd'hui, c'est le Jour de la Terre, créé en 1970, à une époque où les chansons commençaient à alerter sur les risques environnementaux. Quelques générations plus tard, les artistes n'ont pas un constat moins angoissé.

On ne peut pas dire qu’on ne savait pas, puisque même Johnny Hallyday en parlait dans ses chansons – en l’occurrence, un titre écrit par Jacques Lanzmann, et paru en 1970. Et, en cette même année 1970, le 22 avril, avait lieu le premier Jour de la Terre, créé par le sénateur américain Gaylord Nelson et qui, depuis, est célébré chaque année partout dans le monde pour mobiliser autour des enjeux environnementaux. Car, déjà, à l’époque, on connaissait les possibles solutions.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Johnny Hallyday, La Pollution, 1970

Compagnons de la chanson, L’Homme qui se rappelle, 1970

Dick Rivers, L’Homme qui se rappelle, 1971

Joe Dassin, Le Grand Parking, 1970

Nolwenn Leroy, Sixième continent, 2013

Les Fatals Picards, 20 000 lieues sous les polymères, 2019

Charles Trenet, L'Écologiste, 1981

Christophe Mali, On s'en fout, 2006



