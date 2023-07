Ces applis qui ont changé nos vies. TousAntiCovid, l'appli indispensable lors de l'épidémie de Covid audio indisponible

Tous les jours de l'été, franceinfo vous présente une application qui a changé vos vies ou vos habitudes. Lundi 31 juillet : TousAntiCovid, l'appli qui a rythmé la vie des Français, vaccinés ou non, contre le Covid pendant plus d'un an.

Article rédigé par Solenne Le Hen Radio France

Temps de lecture : 2 min.

Ces applis qui ont changé nos vies: TousAntiCovid (FRANCEINFO)

TousAntiCovid, c'est l'appli la plus téléchargée en 2021 en France. À l'origine, elle s'appelait StopCovid et permettait, au sortir de la première vague de l'épidémie de Covid, de faire du "contact tracing" comme on dit en épidémiologie, c'est-à-dire vous prévenir si vous avez été en contact avec une personne contaminée. En 15 jours, elle enregistre quelque 2,5 millions de téléchargements. Lors du deuxième confinement, l'application permet de stocker les attestations de déplacement. Résultat : 17 millions de téléchargements. Mais le nombre de téléchargements de TousAntiCovid explose avec l'instauration du pass sanitaire, à l'été 2021. L'appli permet de stocker les certificats affichant votre statut (vacciné, guéri ou test négatif). L'appli devait être utilisable par tous et tous les âges, se souvient Achille Lerpinière, en charge de TousAntiCovid au ministère de la Santé pendant la crise Covid : "Quand les gens ne comprennent pas, cela signifie un flot d'appels au support téléphonique. On ne pouvait donc pas se permettre d'avoir quelque chose de trop technique ou de trop complexe à utiliser." "C'est énormément de développement, des milliers d'heures et des centaines de milliers de lignes de code. On s'est donné les moyens de faire quelque chose de compliqué, mais très simple à l'usage." Achille Lerpinière, en charge de TousAntiCovid à franceinfo Résultat : un succès numérique avec 62 millions de téléchargements en tout. Depuis le 30 juin 2023, TousAntiCovid est en pause : "Fin d'un chapitre" dit l'appli, qui ne met plus à jour les données de l'épidémie. Tous ceux qui l'ont encore sur leur téléphone peuvent la supprimer, elle n'aura a priori plus d'utilité... en espérant qu'il n'y ait pas un jour de nouvelle épidémie.