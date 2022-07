La "laisse de mer", c'est quoi ?

Tous les samedis et les dimanches de l'été on révise avec nos enfants. On ouvre donc ce nouveau " Cahier de vacances" : dans celui-ci on prend une loupe et on regarde de plus près les grains de sable de nos plages !

Arnaud Guérin est géologue et spécialiste du littoral, il est l'auteur de La plage, une nature cachée. Il vient de publier son pendant pour les enfants sous la forme d'un cahier de vacances, Mon cahier de plage paru aux éditions Glénat jeunesse. Il répond à cette question :

Qu'est-ce que "la laisse de mer" ?

"Il faut reprendre l'étymologie du mot : c'est ce qui est 'laissé' par la marée. Quand vous avez une marée haute, il y a des déchets qui vont être laissés sur la haute plage. Ce sont des algues, des morceaux de végétation, des squelettes d'animaux, voire des cadavres d'animaux. Et tout ça va se mettre à pourrir sur cette haute plage. C'est le début d'un écosystème, ça va piéger le sable et former de petites dunes." Arnaud Guérin à franceinfo

Les dunes que l'on voit, viennent donc de là ?

"Ça vient de là, explique Arnaud Guérin. À marée basse, en fait, le sable va pouvoir sécher en surface. Il va pouvoir être emporté par le vent. Mais les grains sont trop gros pour pouvoir être transportés directement par le vent, ils vont faire des petits bonds successifs et ils vont s'arrêter dès qu'il y a un obstacle. La laisse de mer est le premier obstacle et donc ça va constituer un petit tas de matériaux.

Des plantes vont pouvoir se développer là-dedans et c'est le début de la constitution d'une dune. La dune du Pilat, rajoute-t-il, c'est un système très particulier qui est lié à l'existence du bassin d'Arcachon. Le sable sec va pouvoir être emporté par le vent. Et puis derrière, il y a une forêt, la forêt des Landes.

Et tout ça, ça bloque cet énorme tas de sable qui est la seule dune littorale en France, qui n'est pas constituée grâce à la végétation. Et donc on a une dune qui est tout à fait extraordinaire. C'est la plus haute dune d'Europe, et c'est vraiment un site absolument fabuleux."

Dans ce cahier de vacances, Mon cahier de plage, il y a plein de petits jeux, on fait de la géographie, on apprend à avoir un regard différent sur la plage et peut-être aussi à s'y comporter différemment ?

"Le but du jeu, c'est d'avoir un regard curieux. On peut voyager à l'autre bout du monde pour aller voir une nature sauvage, en fait, on l'a juste sous sa serviette. C'est une invitation au respect de cette plage, au respect de ce milieu absolument extraordinaire." Arnaud Guérin à franceinfo

Et comme aujourd'hui on a déjà bien révisé, on referme ce Cahier de vacances et on se retrouve demain !