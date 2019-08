Cahier de vacances. Les sandalettes chaussettes

À Berlin, deux jeunes portent les fameuses claquettes-chaussettes, popularisées par le rappeur Alrima. (ALEXANDER BLUM / DPA)

L'Allemagne est un pays qui a beaucoup à offrir. Tout d'abord, il y a le titre de la chanteuse Nena sorti en 1983 : 99 Luftballons que vous pourrez (re)découvrir ci-dessous et fredonner cet air entêtant toute la journée.

Mais aussi, la Fête de la bière chaque année et depuis des temps immémoriaux, le style "sandalettes" dans les chaussettes ! Pour remonter aux origines de ce drame vestimentaire, j'ai posé la question à Lukas, touriste allemand et coupable de maltraitance de sandalettes :

"Moi, je porte parfois des chaussettes dans mes sandales. Pas en cas de très fortes chaleurs, évidemment. Mais s'il fait un peu frais, je mettrai des chaussettes et souvent quand mes chaussures sont en plastique aussi, c'est plus agréable."

Un style vestimentaire : par confort, vraiment ?

"Par exemple parfois, je fais des visites à vélo, et c'est très pratique de ne pas seulement avoir des sandales mais aussi des chaussettes, parce que tu n'as pas à emmener trop de bagages. On sait que le plastique ce n'est pas très bon pour la santé donc c'est mieux de porter des chaussettes."

J'ai ensuite demandé à Lukas s'il était au courant que les Français, qui se moquent de tout le monde, se moquait des Allemands à ce sujet. "Oui, j'ai entendu que les gens se moquaient de nous à ce propos. Mais tu vois, parfois je joue à un jeu amusant quand je suis à la plage, je regarde les gens et j'essaie de deviner la nationalité des touristes. J'ai quasiment toujours tort."

Les claquettes chaussettes popularisées par le rap français

Sur ce point-là, Lukas a raison. Depuis 2017, une nouvelle mode a déferlé sur la France, les fameuses Claquettes chaussettes popularisées par le rappeur français Alrima. En fait, la mode des claquettes chaussettes est elle-même importée des États-Unis, où ce style est très lié à la culture afro-américaine et popularisé par les sportifs et les artistes.

Désormais, le jeu "Devine quelle nationalité" sur la plage est donc encore plus dur à jouer... et on ne peut même plus se moquer de nos voisins. La chaussette a gagné une bataille, mais pas la guerre !

Aussi, comme dirait France Gall, "Résiste, prouve que tu existes !"