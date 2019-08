Cahier de vacances. Le naturisme

À l'entrée de la piscine du village naturiste de La Jenny en Gironde, un panneau rappelle la règle obligatoire du lieu. (EDOUARD MARGUIER / RADIO FRANCE)

Pendant longtemps, Franck revenait de vacances avec des traces de bronzage. C'est terminé depuis 20 ans : désormais il passe tous ses étés nu, fidèle au boulodrome de Montalivet. Il se souvient très bien comment il a commencé : "J'ai passé la dune et j'ai vu 200-300 personnes nues. Je me suis dit que j'étais mal tombé ici... Je ne savais pas trop quoi dire ! Et puis j'ai fait comme les autres, je me sentais gêné en maillot de bain donc je me suis mis nu. Et on est très très bien comme ça. Le plus difficile c'est de s'habiller pour partir."

Nu, il n'y a plus de barrière sociale

Ici, 200 hectares de pinèdes protégés par des palissades pour contrer les voyeurs. Quiconque passe la barrière doit laisser ses vêtements derrière lui.

Serge lui est arrivé à Montalivet il y a 40 ans. Et s'il revient ça n'est pas seulement pour le plaisir de se balader tout nu. "Il n'y a pas de barrière sociale. Ici, il y a de tout : ce n'est pas écrit qui est architecte, qui est notaire, qui est au chômage... il y a toutes les catégories sociales. Et partant de là, c'est intéressant."

Le naturisme, comme son nom l'indique, c'est le retour à l'essentiel. Mais depuis l'ouverture du centre en 1953, les nouveaux adeptes ont un peu évolué, comme le déplore Serge : "Il y avait beaucoup plus de puristes. Ici, il y avait tout un secteur sans électricité, avec un minimum de confort et la nudité était à la fois une philosophie de vie, un mode de vie, réellement. Mais on a cédé au modernisme."

Et la médecine créa le naturisme...

Cependant avant l'apparition des premiers centres, il est difficile de pratiquer le naturisme sans risquer de prendre une amende. C'est d'ailleurs ce sujet qui était un des gags à répétition dans le premier épisode des aventures du Gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès.

Pourtant, il faut se souvenir que le naturisme est né dans les années 1930 pour des raisons médicales avant tout. Karel Olivieiro, rédactrice en chef du magazine naturiste La Vie au soleil : "C'est réservé à une élite au départ. Ce sont des médecins hygiénistes, à l'époque, qui se rendent compte que pour soigner la tuberculose, si on expose le corps au soleil, on a de très bons résultats."

Plus tard avec la révolution sexuelle, le naturisme change de statut pour devenir ce qu'il est aujourd'hui : un loisir et un plaisir.