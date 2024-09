Sabrina Rasori, pour Les Déménageurs bretons : "De plus en plus de déménagements se font en lien avec le changement climatique"

Vous les avez forcément déjà vus. Ces camions vert et blanc avec un chapeau breton. "Le fondateur voulait mettre un biniou mais sa femme préférait le chapeau", raconte Sabrina Rasori, directrice de la communication des Déménageurs bretons.

50 000 déménagements par an

Le fondateur, c'est Roger Daniélou, qui en 1968 a quitté sa Bretagne natale pour suivre sa femme mutée à la Poste à Bordeaux. La marque s'est, depuis, agrandie : 150 agences et 1 800 salariés pour plus de 50 000 déménagements par an. Ils ont lieu sur tout le territoire, pas uniquement en Bretagne (et même à l'étranger), pour un coût moyen de 1350 euros.

Comme le fondateur de l'enseigne, les Français déménagent massivement pour des raisons professionnelles. Mais aussi pour une meilleure qualité de vie. "Ce qui est nouveau, souligne Sabrina Rasori, c'est le changement climatique. On a 6 % des Français qui souhaitent déménager à cause des catastrophes naturelles et du changement climatique."

Vers des déménagements plus verts

À propos d'environnement, avec des camions très polluants, comment déménager plus vert ? "Cela fait longtemps que les Déménageurs bretons utilisent ce qu'on appelle les cases mobiles sur des trains. On essaye, bien sûr, d'engager des actions plus écologiques, avec des cartons responsables. On a établi, par exemple, un partenariat avec Emmaüs : on donne à nos clients des cartons où ils peuvent déposer des objets dont ils ne se servent plus et que récupère Emmaüs."