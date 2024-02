Coopérative "C'est qui le patron ?" : "Le destin des producteurs, c'est le nôtre" explique son fondateur Nicolas Chabanne

Créée en 2016, la marque "C'est qui le patron ?" donne le pouvoir aux consommateurs pour rémunérer au juste prix les producteurs. Son produit phare, la brique de lait bleue et blanche, est aujourd'hui la brique la plus vendue en France, avec plus de 100 millions de litres produits.

"C'est qui le patron ?" est "la première marque créée par les consommateurs, explique son fondateur Nicolas Chabanne. Nous sommes solidaires des producteurs. On veut que notre argent leur profite d'abord. Puisqu'ils nous nourrissent, on les aide à survivre et à se nourrir eux-mêmes."

Le projet est né en 2016, "de façon très directe, très émotionnelle, bien loin d'une stratégie d'entreprise, pour cette coopérative de consommateurs" ajoute Nicolas Chabanne. Pour fixer le prix, "l'idée est de partir du prix dont a besoin le producteur, pour le rémunérer à son juste prix. Et pour que notre offre ne soit pas de la com ou du marketing."

La brique de lait la plus vendue en France

Face au nombre croissant de suicides d'agriculteurs, Nicolas Chabanne s'est posé une question : "Sur un litre de lait, combien manque-t-il d'argent au producteur ?"

Au début, le revenu moyen dont avait besoin le producteur était 39 centimes d'euro par litre de lait, puis avec la guerre en Ukraine et l'inflation cela a augmenté jusqu'à 54 centimes aujourd'hui. Ce qui fait que la brique de lait de la marque est passée de 99 centimes à 1 euro 27. Elle n'est pas la moins chère, mais elle progresse encore au niveau des ventes.

Le succès est en effet au rendez-vous. Cette brique est depuis trois ans et demi la plus vendue en France. "La première année l'objectif était de produire 5 millions de litres, on en a fait 33. 66 l'année suivante et aujourd'hui plus de 100 millions de litres par an", détaille le fondateur de "C'est qui le patron ?"

La coopérative alerte les politiques depuis deux ans

Nicolas Chabanne avait-il pressenti que le mouvement de contestation des agriculteurs allait arriver ?

"C'est au-delà de ça", avoue-t-il. Cela fait deux ans et demi que, tous les mois, on en appelle au monde politique. Ces gens qui nous nourrissent sont indispensables, on ne négocie pas avec eux. Le destin des producteurs, c'est le nôtre."