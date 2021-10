Ça nous marque. "Sophie la Girafe a de belles décennies devant elle" : Eric Rossi, directeur général de Vulli

C’est un petit animal qui célèbre ses 60 ans et dont le succès ne se dément pas. Sophie la Girafe, le célèbre jouet en caoutchouc, est même le jouet de marque le plus vendu en France.

Faite pour bébé !

C’est en 1961 que la société Delacoste, héritière de la société Derolland, qui fabrique des jouets en caoutchouc depuis 1862, a l’idée de fabriquer une girafe. A l’époque, la société a déjà tout un bestiaire d’animaux de la ferme, et l’idée d’une girafe apparaît exotique originale.

Cette idée va se révéler géniale parce que du fait de sa forme cette girafe est particulièrement facile à attraper par les mains des bébés, et parfaite pour y faire ses premières dents. Sa forme, mais aussi son toucher et son odeur d’hévéa, s’imprimeront très tôt dans la mémoire de l’enfant.

Depuis 10 ans, on vend plus de Sophie la Girafe qu’on ne fait de nouveaux-nés !

Le jouet se vend très bien dès le départ, mais il va connaître son vrai succès avec le saut générationnel. Les enfants qui ont eu une girafe sont heureux plus tard de l’offrir à nouveau à leur enfant.

Le succès de la marque va être conforté par le baby boom mais aujourd’hui, alors que la natalité est en baisse, le succès de Sophie la Girafe se poursuit. Il s’en vend entre 700 et 750 000 chaque année, rien qu’en France, plus que le nombre de naissances... On s’aperçoit qu’on offre souvent plusieurs "Girafe" au même enfant.

"Jamais, au grand jamais, Sophie la Girafe ne se cède ou se prête !" Eric Rossi, directeur général de Vulli à franceinfo

Une vedette américaine

A partir des années 2000, Sophie la Girafe va partir à la conquête du marché américain. Forte d’une image de jouet "made in France", elle va devenir la coqueluche d’Hollywood ! On la voit entre les mains de Julia Roberts elle intervient dans le Oprah Winfrey Show, on la voit régulièrement dans de nombreuses séries américaines. Une visibilité qui va doper sa notoriété et ses ventes.