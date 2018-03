Ça nous marque. Royal Canin, 350 types de croquettes et pâtés pour chiens et chats

La marque Royal Canin a été achetée en 2002 par le groupe américain Mars. (PHOTOGRAPH BY DEVON OPDENDRIES. / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

La marque Royal Canin est commercialisée dans plus de 100 pays et représente près de 2500 tonnes de croquettes consommées par jour. Racheté en 2002 par le groupe américain Mars, Royal Canin France est présenté par son directeur Jean-Lin Pelatan.

50 ans plus tôt

Avant de devenir américaine, Royal Canin était une entreprise française. Elle est fondée en 1968 par le vétérinaire Jean Cathary, dans un village du Gard. À partir des cas d’eczémas qu’il tente de soigner sur ses bergers allemands, Jean Cathary s’intéresse aux causes du phénomène et porte son attention sur l’alimentation. L’histoire débute alors dans sa cuisine "Il a commencé à faire sécher des morceaux de viandes, à assembler des morceaux de biscottes, des morceaux de pains et d’essayer d’équilibrer l’assiette nutritionnelle de l’animal" raconte Jean-Lin Pelatan.

Par la suite, le vétérinaire se rapproche de ses collègues et grâce au bouche à oreille, développe ses nouvelles méthodes nutritionnelles.

L’alimentation selon Royal Canin

En 1980, la marque est la première à commercialiser des produits spécifiquement pour les chiots. Depuis, Royal Canin cherche à développer l’alimentation nécessaire aux animaux selon leur taille, leur race, leur âge ou encore leur poids. Jean-Lin Pelatan évoque même une personnalisation des produits dans le futur : "Demain, pourquoi pas nourrir de manière individualisée chaque chat et chaque chien sur la base d’un diagnostic vétérinaire et où on pourra formuler spécifiquement une nourriture pour cet animal-là".

Même si Royal Canin a plus de succès sur le marché de l’alimentation canine, la marque se diversifie de plus en plus vers les félins. Pour Jean-Lin Pelatan, le chat est "l’animal du XXIe siècle" pour plusieurs raisons : "Sa population est en croissance et il correspond de plus en plus à nos modes de vie, à l’urbanisation. C’est un animal qui est de plus en plus intégré dans le cercle familial."