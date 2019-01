Ça nous marque. "Le Mille Bornes reste l’un des jeux les plus vendus en France"

Le Mille Bornes, un classique depuis 65 ans. (TF1 GAMES / JEUX DUJARDIN)

Corinne Derudder, directrice générale des Jeux Dujardin, propriété de TF1 Games, est l'invitée d'Olivier de Lagarde. Elle revient sur l'histoire d'un jeu célèbre : le Mille Bornes et ses versions actuelles. Un jeu qui séduit toujours enfants et familles depuis 1954. Le Mille Bornes a été vendu à 14 millions d’exemplaires et il s’en écoule en France entre 300 000 et 400 000 par an.

L’histoire

C’est en 1954 que le Mille Bornes est créé par Edmond Dujardin, un imprimeur spécialisé dans les auto-écoles. Il crée ce jeu tout seul dans son sous-sol et ensuite il va créer une petite entreprise. Cela sera un succès dès le départ, raconte Corinne Derudder. Le nom Mille Bornes vient de la distance entre Paris et la Côte d’Azur par la Nationale 7 : 996 km, c’était la route des vacances…

65 ans, pas une ride et pas d’évolutions

Le Mille Bornes n’a pratiquement pas changé depuis sa création, le graphisme des cartes a juste été un peu modernisé. Nous n’avons pas pour vocation à changer l’ADN du Mille Bornes, jeu intergénérationnel, nous avons juste élargi la gamme depuis 2007. Nous avons développé un Mille Bornes sur un plateau qui évite au tous petits d’avoir à compter les km parcourus et puis des Milles Bornes à licence comme celui qui reprend les personnages du film Cars. En revanche, les versions numériques connaissent moins de succès, reconnaît à demi-mots Corinne Derudder. "Le vrai succès du Mille Bornes, c’est de jouer avec les cartes et d’avoir le vrai classique du Mille Bornes."

La conquête de l’Amérique

Le Mille Bornes est vendu à l’étranger, au Canada, en Espagne, en Allemagne mais l’autre vrai pays du jeu ce sont les États-Unis. "Dès les années 50, Parker Bros, devenu Hasbro, a acheté la licence et développé cette licence aux États-Unis. Il s’appelle le Mille Bornes, en français. Nous avons même pris soin que sur la boîte le mot 'Mille' soit bien écrit en lettres, et non plus en chiffre, de manière à ce qu’il soit prononcé en français," explique Corinne Derudder. Il est connu comme cela aux États-Unis : "Le made in France, la qualité et créativité française sont reconnus outre-Atlantique."