PODCAST. Séisme au Maroc, démission de Luis Rubiales et l'IA non grata aux Grammys : ça dit quoi lundi 11 septembre ?

Lundi 11 septembre, la solidarité internationale s'organise après le séisme au Maroc, le président de la fédération espagnole de football démissionne et une chanson de Drake générée par l'intelligence artificielle n'ira finalement pas aux Grammy Awards.

Lundi 11 septembre, la solidarité internationale s'organise après le séisme qui a fait plus de 2 100 morts, vendredi soir au Maroc. Si la France n'a officiellement reçu aucune demande d'aide de la part des autorités marocaines, des associations organisent tout de même des collectes et des bénévoles travaillent sur place, sous la coordination d'associations locales.

Le président suspendu de la Fédération espagnole de football a annoncé sa démission, dimanche soir. "Je ne peux pas continuer mon travail", explique Luis Rubiales poursuivi en Espagne pour agression sexuelle après avoir embrassé de force la championne du monde Jennifer Hermoso. Il se défend quand même toujours d'avoir agressé la footballeuse et dénonce une campagne disproportionnée contre lui.

Et puis la chanson Heart on my sleeve, écrite par Ghostwriter qui a utilisé une intelligence artificielle pour générer les voix de Drake et The Weeknd, ne sera pas présentée aux Grammy Awards. Alors qu'il y était favorable dans un premier, temps le directeur des récompenses suprêmes de l'industrie musicale a finalement expliqué que les deux chanteurs n'avaient pas donné leur autorisation pour l'utilisation de leurs voix.