PODCAST. Nouveau "Mondial de la honte", trafic à la fac et musculation : ça dit quoi ce 5 octobre ?

Ce jeudi 5 octobre, des associations écologistes s'indignent de l'organisation de la Coupe du monde 2030 sur trois continents, une fac ferme à Marseille à cause de dealers de drogue et les 15/24 ans vont à la salle.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 5 octobre, "la Fifa poursuit son cycle de destruction contre le plus grand tournoi du monde", selon l'association Football Supporters Europe. L'organisation a dévoilé mercredi que la Coupe du monde 2030 aura lieu sur trois continents différents. Le Portugal, l'Espagne et le Maroc héritent de son organisation mais trois matchs auront également lieu en Amérique du Sud, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay pour célébrer le centenaire de la compétition. Football Supporters Europe déplore une formule "horrible" pour les supporters et "sans considération" pour l'environnement.

À Marseille, le président de l'Université va fermer ce jeudi soir la fac d'Économie et de gestion confrontée à un trafic de drogue devant ses portes, en plein centre-ville. La préfète de police espère le faire changer d'avis en lui promettant un renforcement de la présence des forces de l'ordre devant la fac.

Et puis, tu es peut-être inscrit dans une salle de sport, comme beaucoup de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Ils sont 26% à faire de la musculation, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. J'essaie de faire quelques pompes dans l'épisode du jour...

