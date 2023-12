PODCAST. Le message de Raoni aux supermarchés, le retour de l'uniforme à l'école et des trains de nuit : ça dit quoi ce 11 décembre ?

Ce lundi 11 décembre, le chef indigène Raoni à un message pour les consommateurs et pour les grandes surfaces responsables de déforestation, l'uniforme à l'école, ce sera un polo, un pull et un pantalon dès le printemps prochain, et deux nouvelles lignes de trains de nuit s'élancent de Paris.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 11 décembre, le chef du peuple indigène Kayapos, Raoni, figure internationale de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne appelle à consommer "des produits locaux" pour lutter contre la déforestation. "Vous qui plantez du soja et élevez du bétail au Brésil ou en France, faites-le sur des terres déjà déforestées", a-t-il également lancé aux industriels, dont Carrefour et Casino.

Le ministre de l'Éducation nationale doit préciser d'ici la fin de semaine les contours du retour de l'uniforme à l'école. Selon les informations de franceinfo, un kit composé de cinq polos, deux pulls et deux pantalons par enfant doit être envoyé d'ici le printemps prochains aux parents des collectivités volontaires.

Et puis deux nouvelles lignes de train de nuit sont relancées ce lundi, avec le Paris-Aurillac, supprimé il y a 20 ans, et le Paris-Berlin, fermé il y a neuf ans. La France vise 10 lignes de nuit d'ici 2030, alors qu'il ne restait que Paris-Portbou et Paris-Briançon en 2016. En 2021, le Paris-Nice, le Paris-Tarbes-Lourdes et le Paris-Vienne avaient été relancés.

