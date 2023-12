PODCAST. L'échec de Gérald Darmanin, l'appel pour janvier sans alcool et le PSG contre le petit Poucet : ça dit quoi ce 12 décembre ?

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mardi 12 décembre, Emmanuel Macron doit préciser en Conseil des ministres la stratégie qu'il souhaite adopter après le rejet, lundi, de son projet de loi immigration par les députés. Le président a refusé la démission de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a consenti "un échec" après n'avoir pas réussi à réunir une majorité sur son texte.

Alors que le marathon du gras approche pour les fêtes de fin d'année, des addictologues prévoient déjà la suite. Ils demandent le soutien officiel du ministre de la Santé pour le "dry January", le mois de janvier sans alcool. Plus de 200 millions de litre de vin seront bus par les Français entre Noël et le nouvel an.

Le PSG a hérité des amateurs de l'US Revel au tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Les joueurs de Haute-Garonne évoluent en Régionale 1, l'équivalent de la sixième division française. Un échelon haut-dessus, Pontarlier et Thionville recevront Lyon et Marseille le week-end du 6 janvier prochain.

Mort de Nahel et émeutes du début de l'été

Harcèlement scolaire et ce qui ne va pas à l'école

Les influenceurs et les explications entre Booba et Magali Berdah

Les nouveaux combats écolos (Méga-bassines, autoroute A9, collectif Just stop oil...)

Grève à Hollywood et grève des techniciens français des séries et téléfilms

Guerre entre Israël et le Hamas

Guerre en Ukraine

Jeux olympiques de Paris-2024

Élections européennes de 2024

Élection présidentielle américaine de 2024

L'explosion de l'intelligence artificielle

L'actu des jeux vidéos avec de nombreuses sorties en 2023 et attendues pour 2024

