Ce mercredi 17 juillet, Kylian Mbappé est "un enfant heureux" après avoir réalisé son rêve de signer au Real Madrid. Mardi, il a été présenté devant 85 000 supporters au stade Bernabeu, un record, une opération marketing mais aussi une opération séduction réussie avec émotion.

La Fédération française de football va saisir la Fifa et porter plainte, après la diffusion d'une vidéo montrant les joueurs argentins tout juste sacrés en Copa America entonner un chant raciste contre les footballeurs français. L'un d'eux, Enzo Fernandez, fait l'objet d'une procédure disciplinaire de son club Chelsea.

Et puis "c'est la goutte de trop", écrit Elon Musk sur X. L'homme le plus riche du monde va déplacer les sièges de son réseau social et de SpaceX au Texas, à cause d'une nouvelle loi sur les élèves transgenres en Californie. Après avoir soutenu Donald Trump samedi, Elon Musk poursuit ainsi sa politisation vers les idées conservatrices du parti républicain.

