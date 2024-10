Ce mardi 15 octobre, le clan Mbappé dénonce des rumeurs le liant à une affaire de viol en Suède, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid et la grippe débute en France, et des salariés d'Ubisoft sont en grève pour trois jours.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mardi 15 octobre, le clan Mbappé dénonce des rumeurs liant le joueur à une affaire de viol en Suède. Selon deux tabloïds suédois, une enquête pour viol est ouverte pour des faits qui se seraient déroulés dans l'hôtel où le capitaine de l'équipe de France a séjourné, jeudi dernier à Stockholm. "Fake news", a répondu le joueur sur X.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Les personnes à risque peuvent se faire vacciner simultanément contre la grippe et le Covid-19, à partir de ce mardi. Les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les asthmatiques... Au total, ce sont plus de 17 millions de Français qui sont invités à le faire par l'Assurance maladie.

Et puis, les salariés d'Ubisoft entament un mouvement de grève ce mardi. Le géant français du jeu vidéo, déjà en difficulté après la sortie ratée de Star Wars Outlaws, souhaite améliorer la créativité de ses salariés en mettant fin au télétravail. Certains ont déménagé à plusieurs centaines de kilomètres et ne comptent pas revenir, quitte à démissionner et menacer ainsi un peu plus la production de jeux vidéo en France.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 8h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"