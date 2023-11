PODCAST. Soldats israéliens dans un hôpital de Gaza, procès d'un ministre et retour de la téléréalité trash : ça dit quoi ce 16 novembre ?

Ce jeudi 16 novembre, c'est le dernier jour du procès d'Éric Dupond-Moretti et le retour en grande pompe de la téléréalité trash avec Frenchie Shore. "Ça dit quoi" fait également le point sur la situation à l'hôpital al-Chifa de Gaza, cible d'une opération militaire d'Israël.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 16 novembre, l'armée israélienne mène toujours son opération militaire dans l'hôpital al-Chifa de Gaza, dont elle assure qu'il abrite un centre stratégique du Hamas en son sous-sol. Sauf que les premières images de l'opération ne montrent pas clairement cela et que la communauté internationale condamne les bombardements et appelle à la prudence. Dans cet épisode, on fait le point sur la situation.

Un an de prison avec sursis a été requis contre le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, poursuivi pour "prise illégale d'intérêts". "Il a franchi un pas qu'il n'aurait jamais dû franchir", a estimé le procureur général Rémy Heitz lors de son réquisitoire. Pour le dernier jour du procès ce jeudi, ses avocats vont tenter de convaincre les juges de ne pas le condamner.

À ÉCOUTER AUSSI : Pari réussi pour la nouvelle téléréalité Frenchie Shore ?

Et puis, c'est la nouvelle émission qui fait parler en ce moment sur les réseaux sociaux, pas forcément pour les bonnes raisons. "Frenchie shore" marque le retour de la téléréalité trash, où sexe et vulgarité sont assumés comme jamais on ne l'a vu à la télé française. Un parti pris qui permet aussi un casting inclusif avec des personnes aux orientations sexuelles et identités de genre différentes.

