Fortnite et Fifa "trompent" leurs joueurs, la parade olympique déjà complète : ça dit quoi ce 12 septembre ?

Ce jeudi 12 septembre, une vingtaine d'associations de défense des consommateurs révèlent avoir porté plainte contre sept des jeux vidéo les plus populaires. Fortnite, Fifa ou encore Minecraft sont ainsi accusés de "pratiques commerciales trompeuses" avec leurs monnaies virtuelles. Celles-ci permettent d'acheter des objets et de personnaliser les jeux mais elles masquent dans le même temps le coût réel pour les utilisateurs, selon les associations.

Et puis les 70 000 places gratuites pour la parade des champions ont toutes trouvé preneurs, en à peine plus d'une heure mercredi. 300 athlètes olympiques, paralympiques, médaillés ou non, défileront samedi à partir de 16 heures sur les Champs-Elysées. Un grand concert suivra, comme une sorte de best-of des cérémonies d'ouverture et de clôture.

