Paris 2024 : près de 10 000 défilants, accès gratuit, best of musical... Ce qu'il faut savoir sur la "parade des champions" du 14 septembre

Après la clôture des Jeux paralympiques au stade de France, dimanche dernier, Paris 2024 s'offre un peu de rab pour célébrer les athlètes qui ont fait vibrer le public français tout l'été. Samedi 14 septembre, la "parade des champions" va voir défiler toutes celles et ceux qui ont participé au succès des JO et des JP sur les Champs-Elysées et la place de l'Etoile. Un ultime moment de fête pour mettre un point final, cette fois-ci, à plus d'un mois et demi de compétitions sportives et d'émotions diverses.

Des athlètes olympiques et paralympiques ensemble, médaillés ou non

Pour la première fois, des champion(ne)s de la délégation olympique et paralympique vont défiler ensemble pour vivre ce dernier moment de communion. Selon le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ce ne sont pas moins de 182 athlètes olympiques qui devraient répondre présents dont 78 médaillés, parmi lesquels les Bleus du rugby à 7, les frères Alexis et Felix Lebrun ou encore les judoka(te)s tricolores. "On espère faire grimper ce chiffre à 200 athlètes", précise l'instance.

Du côté du Comité paralympique et sportif français (CPSF), 137 athlètes dont 50 médaillés devraient défiler.

Un grand show en mode "best-of"

"On va essayer d'appliquer à cette journée les mêmes ingrédients que pendant les Jeux, avec des éléments spectaculaires et aussi des surprises". Directeur des cérémonies de Paris 2024, Thierry Reboul et ses équipes seront une nouvelle fois aux manettes. Et la thématique du show est on ne peut plus limpide : "On a sorti quatre albums [les quatre cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques], c'est le moment du best-of. On va proposer tout ce que l'on a vu et que les gens aimeraient revoir une dernière fois."

Un aperçu des zones de célébration, sur les Champs-Elysées et la place de l'Etoile, pour la parade des champions prévue le samedi 14 septembre 2024 à Paris. (Paris 2024)

La fibre nostalgique sera donc assumée, alors qu'une scénographie "jamais vue" sera installée sous la forme d'un anneau qui va entourer l’Arc de Triomphe à 360 degrés, faisant face au public où qu’il se trouve. Des performances lives sont attendues.

Volontaires, Comité d'organisation, parties prenantes... Célébrer ceux ayant participé au succès des Jeux

Pensée comme une "cinquième cérémonie" - voire une sixième avec l'arrivée de la flamme à Marseille le 8 mai dernier - cette "parade des champions", qui partira du bas des Champs-Elysées à 16 heures pour remonter jusqu'à la place de l'Etoile (arrivée prévue à 18 heures), promet d'être la plus inclusive possible, en mettant notament en avant les petites mains de ces Jeux.

Ainsi, des volontaires mais aussi des officiels, des membres du Comité d'organisation et divers acteurs de Paris 2024 vont prendre part à cette parade. Ce ne sont pas moins de 8 à 10 000 défilants qui sont attendus sur le "catwalk" (podium) de presque 300 m de long, avant que les athlètes ne prennent possession d'un podium géant installé à proximité de l'Arc de Triomphe.

70 000 spectateurs attendus, un accès gratuit via un QR code

"Une jauge maximale de 40 000 personnes a été fixée pour la zone entourant la place de l'Etoile, tandis qu'elle sera de 30 000 spectateurs sur les Champs-Elysées", précise Thierry Reboul, le directeur des cérémonies de Paris 2024. Des forces de sécurité seront présentes en nombre, assure-t-on, et mobilisées tout autour de la zone de célébration, coordonnées par la préfecture de police de la ville de Paris.

Concernant l'accès à cette parade des champions, une billetterie en ligne gratuite est disponible depuis mercredi 16 heures et fonctionne selon le principe du "premier arrivé, premier servi" sur les deux zones disponibles (Champs-Elysées ou Etoile). Une fois la pré-inscription validée, une confirmation sera envoyée par mail, au plus tard samedi matin, accompagnée du ou des e-billet(s).

La chronologie de la parade des champions

14 heures : accueil du public sur la zone des Champs-Elysées

16 heures : début de la parade sur les Champs-Elysées jusqu’à 18h

18h30 à 20 heures : remise des décorations aux athlètes sur la Place de l'Etoile par le président de la République et d'anciens champions français. Avant cela, rallumage de la flamme du soldat inconnu avec des sportifs issus de l'armée des champions.

21 heures : grand concert, coproduit par France Télévisions, sur la Place de l'Etoile. Projection du concert sur la façade de l’Arc de Triomphe.

23 heures à minuit : DJ set sur la Place de l'Etoile.