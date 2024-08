Léon Marchand : battre de nouveaux records, nager le 200 m nage libre, égaler Michael Phelps... Les prochains défis de la star de la natation

"Ce n’est pas la fin pour moi, c'est juste le début". Léon Marchand a prévenu tout le monde : son règne ne fait que commencer. En devenant le premier athlète tricolore de l'histoire - tous sports confondus - à remporter quatre médailles d'or en individuel sur une seule et même édition des Jeux olympiques, le nageur s'est invité, à seulement 22 ans, à la table des plus grands sportifs français. Poli par Bob Bowman, expert en faiseur de champions, Léon Marchand est ainsi entré dans une nouvelle dimension, à la portée planétaire. Comme Michael Phelps en son temps, le nageur des Dauphins du TOEC va devenir une attraction à chacune de ses sorties.

"Les gens vont se l'approprier, et il va maintenant devoir survivre à ce succès, alerte d'ailleurs son mentor américain, particulièrement expérimenté sur le sujet. Car il n'a pas la moindre idée de ce qui l'attend après, mais moi si ! (rires)". Cela tombe bien, le gamin de Toulouse n'est pas du tout du genre à se reposer sur ses lauriers. Bien au contraire. Avec désormais les Jeux de Los Angeles 2028 en ligne de mire, le phénomène français se prépare déjà à relever plusieurs nouveaux défis.

Faire tomber d’autres records du monde

Quatre médailles d'or et quatre records olympiques : rien que ça. Son bilan à Paris La Défense Arena, dans un bassin particulièrement lent, relève de l'exceptionnel. Mais Léon Marchand aurait aimé battre un record du monde, de ses propres aveux. Il est d'ailleurs passé tout proche, sur 200 m 4 nages (1'54''06), à six centièmes seulement de la marque légendaire de Ryan Lochte, qui tient depuis 2011.

"Il a encore beaucoup de choses à améliorer. Il doit encore battre le record du monde du 200 m 4 nages. C'est donc un des prochains objectifs et un bon moyen pour lui de rester motivé." Bob Bowman, coach de Léon Marchand et ancien mentor de Michael Phelps à franceinfo: sport

Sur sa distance fétiche (400 m 4 nages), dont il détient la référence absolue (4'02''50), il a également signé à Nanterre la seconde meilleure performance de l'histoire (4'02''92). "Je ne sais pas si ça va être la chasse aux records qui va exciter Léon, mais clairement il peut aller les chercher sur chacune des courses qu'il a remportées ici à Paris", assure Camille Lacourt, quintuple champion du monde entre 2011 et 2017 (50 m et 100 m dos). Le consultant de France télévisions émet juste quelques réserves sur le 200 m papillon, "où il est encore un peu juste par rapport au record [1'50''38] de Kristof Milak qui reste au-dessus". Même s'il l'a vaincu sur le fil en finale, avec son meilleur temps (1'51''21) pour l'occasion.

à lire aussi Natation aux JO de Paris 2024 : Florent Manaudou en bronze puis Léon Marchand en or, une légende peut en cacher une autre

La question n'est donc plus de savoir s'il parviendra à s'emparer un jour de tous ces records du monde, mais bien à quel moment ?

Faire du 200 m nage libre sa cinquième course individuelle

Dans l'évolution d'un champion, il y a bien sûr une volonté forte d'améliorer ses résultats dans ses épreuves de prédilection, mais aussi la capacité à sortir de sa zone de confort. "Il a tellement de potentiel. Nous allons continuer à travailler sur d'autres épreuves et à prouver des choses qu'il n'a pas encore faites jusqu'ici", nous a d'abord confié Bob Bowman avant de dévoiler une information primordiale pour la suite : "Oui, nous allons bien travailler sur le 200 m nage libre".

"Léon a tout ce qu'il faut pour être performant sur le 200 m nage libre. Ce sont ses qualités habituelles, les mêmes qu’il a sur ses quatre courses actuelles, comme ses coulées stratosphériques. Et en NCAA, il a déjà nagé très vite sur 100 yards [91,44 m] et sur 500 yards [457,20 m] nage libre." Camille Lacourt, consultant France Télévisions à franceinfo: sport

Déjà à Rennes lors des championnats de France en 2023, Léon Marchand avait estimé que le crawl demeurait la nage sur laquelle il avait la marge de progression la plus importante. "Il faut effectivement qu’il prenne de la puissance pour qu’il nage un 200 m crawl, poursuit Camille Lacourt. Mais je pense que c’est la future phase pour lui et il a sans doute trois à quatre kilos de puissance à prendre. Il faut les prendre doucement, sinon le corps change trop vite et ensuite c’est compliqué dans l’eau. Mais de toute façon, avec Léon, on est sur un truc où il n’y a pas de normes ! [rires]".

Paris 2024 - Natation : le quadruplé pour Léon Marchand Léon Marchand a décroché sa quatrième médaille d'or olympique, le vendredi 2 août à Paris La Défense Arena. (France 2)

S'il est déjà parvenu à réaliser un exploit inédit avec son doublé 200 m papillon-200 m brasse, intégrer à ce programme déjà dantesque - en comptant les relais auxquels "il adore participer" - une cinquième course individuelle impliquera davantage de rigueur. "Nous avons un protocole de récupération que nous utilisons après chaque course, nous expliquait Bob Bowman après son quatrième sacre olympique et sa 11e course disputée en six jours. Il se concentre sur la nutrition, sur le sommeil, et sur la planification de tout. Donc, si vous faites ces choses comme il faut, vous pouvez maintenir votre niveau tout au long de la semaine. Et Léon l’a très bien fait."

Rejoindre Michael Phelps et ses huit médailles en une édition des JO

En intégrant à terme une cinquième course individuelle à son programme, Léon Marchand pourra prétendre, un jour, rejoindre Michael Phelps. Aux Jeux de Pekin en 2008, la légende américaine avait ainsi remporté huit médailles, dont huit en or (cinq en individuel, trois en relais) ! Une performance ahurissante, jamais égalée jusqu'ici. Le Français, qui n'a que 22 ans, et une marge de progression encore importante, pourrait-il atteindre le sommet de l'Olympe ?

"Je ne peux pas savoir ce qu'il se passe dans sa tête, mais je me dis que le défi le plus fou qu'il pourrait réaliser, c'est six médailles en individuel, un exploit jamais réalisé, même par Michael Phelps, se met à rêver Camille Lacourt. Bon, avant, laissons-le redescendre et profiter de tout ça", se reprend-il, préférant rester méfiant sur d'éventuels pronostics.

"Le vrai défi de base sera d'abord de refaire ce qu’il a fait ici en y ajoutant le 200 m nage libre. Et là, ce serait déjà hors du commun. La natation a tellement progressé en plus, c’est déjà magnifique ! Même si c’est sûr qu'on a envie de plus. Mais ça, c’est parce que nous sommes des gourmands (rires)." Camille Lacourt, quintuple champion du monde sur 50 m et 100 m dos à franceinfo: sport

D'autant plus que, pour atteindre la barre des huit médailles, il n'aura pas d'autre choix que de participer à au moins trois relais. En espérant, dans le même temps, que ceux-ci soient les plus compétitifs possibles et potentiellement médaillables. En bronze en compagnie de Florent Manaudou, Maxime Grousset et Yohann Ndoye-Brouard, dimanche soir sur le 4x100 m 4 nages hommes, il devra aussi envisager de prendre part au 4x200 m nage libre, voire même au 4x100m nage libre.

Paris 2024 - Natation : le relais 4x100 4 nages en bronze au terme d'une course à suspense . (.)

Une entreprise difficile mais pas impossible selon Camille Lacourt : "En se préparant à nager désormais le 200 m nage libre, cela peut aider le 4x100 par ricochet, ainsi que le 4x200 qui va énormément progresser. Car tous les nageurs français, surtout quand il y a une locomotive comme Léon, savent que ça peut être fantastique." De là à prendre la vague de Michael Phelps ? Seul l'avenir le dira. Et cet avenir appartient, plus que jamais, à Léon Marchand.