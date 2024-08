Natation aux JO de Paris 2024 : le relais 4X100 m 4 nages en bronze, la cinquième médaille pour Léon Marchand

La natation française finit en apothéose. Après neuf jours de compétition dans la piscine de Paris La Défense Arena, où Léon Marchand aura illuminé les bassins, c'est collectivement que l'équipe de France de natation a conclu ses Jeux olympiques 2024, dimanche 4 août. Troisièmes du relais 4x100 m 4 nages, les Tricolores ont dépassé toutes les attentes pour finir derrière les Chinois et les Américains.

Encore en tête avant le dernier relais, les Bleus ont un temps cru au titre avant de baisser pavillon dans le dernier 50 m. Avec cette nouvelle breloque, Léon Marchand et Florent Manaudou entrent définitivement dans la légende la natation française. L'équipe de France égale un autre record, celui de sept médailles établi à Londres en 2012.

Sur le podium virtuel tout au long de la course, les Français ont réalisé une course solide de bout en bout, pour terminer en 3'28''38 et dépoussiérer le record de France, détenu depuis 2009 par Hugues Duboscq, Clément Lefert, Jérémy Stravius et Alain Bernard en 3'29''73.

Des promesses d'avenir

Si le métal obtenu par les Tricolores n'a rien d'infamant, il aurait bien pu se transformer en argent, voire en or. En tête après un relais colossal signé Maxime Grousset sur la partie papillon (49''57 lancé), la France est sortie première à l'issue des 300 premiers mètres. L'espoir de voir Florent Manaudou conclure l'affaire et assurer le titre était alors vivace pour les 17 000 spectateurs présents, mais le champion olympique du 100 m nage libre Pan Zhanle en a décidé autrement. Lancé à pleine vitesse et auteur d'un temps canon (45''92 lancé), ce dernier a permis aux siens de griller leurs rivaux américains, deuxièmes à un peu plus d'une demi-seconde.

Paris 2024 - Natation : la réaction des relayeurs du 4x100m 4 nages

Champion du monde en 2013 et médaillé de bronze déjà en 2015, toujours aux mondiaux, le relais français n'était encore jamais monté sur la boîte aux JO. Avec une équipe aussi jeune, l'avenir s'annonce radieux, alors que le jeune Rafael Fente Damers pourrait bien prendre la relève de Florent Manaudou sur la partie nage libre.