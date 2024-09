Cette quatrième et dernière cérémonie parisienne s'est conclue par un grand show de musique électro. La flamme est éteinte, les Jeux 2024 sont officiellement terminés.

Voilà, c'est fini. Les Jeux de Paris 2024 ont définitivement pris fin dimanche 8 septembre, avec la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques qui a ébloui les 60 000 spectateurs présents au Stade de France. Un show de 2h30 heures, imaginé par le directeur artistique Thomas Jolly. Le point final d'un "été historique" qui "restera gravé en nous", a promis Tony Estanguet. Il était 22 heures lorsque Aurélie Aubert, médaillée d'or en boccia, a éteint la flamme en soufflant dessus. Voici les 11 séquences à retenir de ce bouquet final qui a eu lieu (tiens, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux) sous la pluie.

L a chanteuse Santa interprète "Vivre pour le meilleur" en ouverture

Voilà un paramètre que le metteur en scène n'avait pas prévu. C'est sous une pluie battante que l'artiste Santa a repris le célèbre morceau Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday pour ouvrir la cérémonie de clôture au Stade de France. Une prestation inaugurale très attendue, mais réussie de la part de l'ex-chanteuse du groupe Hyphen Hyphen.

En revanche, en raison des conditions climatiques, la vasque n'a pas pu décoller comme prévu au jardin des Tuileries.

"La Marseillaise" d'André Feydey émeut le public

Au moment où le drapeau bleu-blanc-rouge était hissé dans le ciel par des officiers de différents corps de l'armée française, La Marseillaise a retenti dans le Stade de France. Pour l'interpréter, le trompettiste André Feydy, né avec une malformation du bras droit.

La délégation française ovationnée par le public

Sous les acclamations du public (et des ponchos), l'équipe paralympique des réfugiés a ouvert la traditionnelle parade des délégations. Emmenée par ses deux porte-drapeaux Tanguy de La Forest, champion paralympique de paratir sportif, et Aurélie Aubert, médaillée d'or en boccia, la délégation française a profité une dernière fois de l'ambiance des Jeux.

Pour accueillir les différentes nations, une soixantaine de musiciens de la Garde républicaine ont formé une haie d'honneur. Parmi les titres de variété interprétés, figuraient quelques classiques : la bande originale des Chariots de feu composée par Vangelis, I Will Survive, de Gloria Gaynor, Les Champs-Elysées de Joe Dassin, Emmenez-moi de Charles Aznavour, Voyage, voyage de Desireless, Dans les yeux d'Emilie de Joe Dassin, ou encore Monday Tuesday… Laissez‐moi danser de Dalida. Une boîte de nuit, en soirée rétro.



Tony Estanguet salue des Jeux qui "nous ont offert de formidables souvenirs communs"

Soudain, des "Tony, Tony, Tony" sont tombés des travées du Stade de France. Le président du comité d'organisation de Paris 2024 a été acclamé à la façon d'une rock star au moment de prendre la parole pour clore les Jeux. "Ces Jeux, c'était du sport, des records, mais avant tout une histoire de rencontres. De ces rencontres à part, qui marquent à vie, a déclaré le Palois. Ce soir, personne n'a envie que ça s'arrête (...) Les Jeux nous ont offert de formidables souvenirs communs." Et d'ajouter : "Cet été, la France avait rendez-vous avec l'histoire et elle a répondu présent".

Il a aussi demandé une standing ovation au public du Stade de France pour tous les athlètes des Jeux paralympiques.

Dans la foulée, Andrew Parsons, à la tête du Comité international paralympique (IPC) a pris la parole pour remercier l'organisation de Paris 2024, les spectateurs et les athlètes. "Ils ont montré ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'on lui en donne les moyens. Nous avons été inspirés par votre engagement en faveur du changement, a salué le Brésilien. Les mots d'éloge doivent être remplacés par des mots de conviction. Nous avons toutes et tous la responsabilité de profiter de l'élan de Paris 2024 pour rendre le monde plus inclusif."

La séquence breaking au Stade de France

Après les discours, séquence de breaking, sport que Paris 2024 avait choisi d'ajouter au programme des Jeux. Huit danseurs, dont la moitié en situation de handicap, ont fait une démonstration sur la scène du Stade de France. Parmi les performeurs, Samuka, Angelina et Perninha et Haiper.

Pour donner le tempo, c'est DJ Cut Killer qui s'est installé aux platines pour un remix des Cactus de Jacques Dutronc, de Seine-Saint-Denis Style de NTM ou encore de Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf.

Anne Hidalgo remet le drapeau paralympique à Los Angeles

A 21h40, tous les regards se sont soudainement tournés vers Los Angeles. Comme lors de la conclusion des Jeux olympiques, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a remis le drapeau paralympique à Andrew Parsons, le président du comité international paralympique, qui l'a lui-même remis à Karen Bass, la maire de la ville californienne qui accueillera les Jeux en 2028. Une dernière fois, l'hymne paralympique a résonné dans le cœur du Stade de France. La transition avec "LA" est définitivement faite.

La chanteuse Ali Stroker interprète l'hymne américain

Après l'artiste H.E.R. le 11 août , c'est Ali Stroker, actrice et chanteuse en fauteuil roulant qui a eu cette fois la lourde tâche d'interpréter en direct l'hymne américain. L'artiste de 37 ans a entonné The Star-Spangled Banner sous une pluie toujours battante.

Anderson .Paak, Matthew Whitaker et Gaelynn Lea pour une séquence carte postale

Vous vous souvenez du 11 août, lorsque Tom Cruise est descendu en rappel depuis le toit du Stade de France ? Du show de Billie Eilish, des Red Hot Chili Peppers et de Snoop Dogg depuis la cité des Anges ? Cette fois, la séquence du passage de flambeau était moins acrobatique. Après une vidéo mettant en scène des parasportifs américains, l'artiste Anderson .Paak (oui, avec un point avant le P), plusieurs fois récompensé par un Grammy Award, ainsi que le pianiste non voyant Matthew Whitaker, et la violoniste et compositrice Gaelynn Lea ont animé ce passage de relais depuis Venice Beach.



Amadou et Mariam interprètent du Serge Gainsbourg devant la vasque

Après cet interlude sous le soleil de Los Angeles, retour à Paris. Au jardin des Tuileries, réunis autour de la vasque, Amadou et Mariam ont interprété le célèbre Je suis venu te dire que je m'en vais, de Serge Gainsbourg. Les deux chanteurs maliens, aveugles, étaient accompagnés d'un quatuor à cordes.

Six athlètes français éteignent ensemble la flamme au Stade de France

Il était 22 heures lorsque le pays a dit au revoir à la flamme. Six athlètes français ont eu la charge de cette séquence symbolique. Dans l'ordre : la star de l'équipe de France de cécifoot Frédéric Villeroux, le nageur Ugo Didier, le badiste Charles Noakes, la lanceuse de poids Gloria Agblemagnon, le cycliste Mathieu Bosredon. Et à la conclusion, Aurélie Aubert, la championne olympique de boccia, qui a éteint la flamme d'un souffle. "C'était un moment unique, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est Tony Estanguet qui me l'a proposé", a-t-elle expliqué après la soirée.

Le Stade de France se transforme en boîte de nuit

Et comme par magie, le Stade de France s'est transformé en discothèque. Un show lumineux a illuminé l'enceinte, comme en écho au livre d'Ernest Hemingway, Paris est une fête. Pour lancer ce show final musical, le pape français de l'électro Jean-Michel Jarre. Il a débuté avec la chanson Les Mots bleus de Christophe, dont il a écrit les paroles, avant d'enchaîner avec un medley de ses morceaux les plus connus.

Ce DJ Set s'est ensuite poursuivi avec 23 autres grands noms de la "French Touch". On s'est trémoussés sur les sons proposés par Breakbot, Irfane, Alan Braxe, DJ Falcon, Etienne de Crécy, Cassius, Kavinsky, Martin Solveig, The Avener, Chloé Caillet, Ofenbach, Polo & Pan, Kungs...

Et pour conclure, Martin Solveig s'est avancé pour un tout dernier mix. Autour du DJ parisien, des dizaines d'athlètes paralympiques pour faire la fête. Vous allez aussi apprécier le déhanché des Phryges ornées de costumes à paillettes ou de moustache.